Economía

28 de octubre de 2025
Nota informativa de la Unión Eléctrica

En el día de ayer, la Unión Eléctrica informa que el servicio se vio afectado las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1776 MW a las 19:40 horas.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2069 MWh, con 347 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Inauguran nuevo Parque  Solar Fotovoltaico en Colón

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1574 MW y la demanda 2635 MW con 1099 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1200 MW.

Principales incidencias

  • Avería: Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y Unidad 2 de la CTE Felton.
  • Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, en Nuevitas.
  • Limitaciones en la generación térmica: 513 MW fuera de servicio.
  • Problemas por falta de combustible
    • 68 centrales de generación distribuida con 552 MW.
    • 159 MW indisponibles por falta de lubricante.
    • Total de MW afectados por esta causa: 711 MW.

Pronóstico para el horario pico

No se realizará pronóstico de afectación en la máxima demanda porque dependerá del comportamiento de la disponibilidad y la demanda resultado de las condiciones meteorológicas en la zona oriental del país.

Periódico Girón

