CTC matancera anuncia sindicatos ganadores durante el desfile

Con júbilo, la CTC matancera anunció los resultados del desfile del 1ro de Mayo en la ciudad de Matanzas. A través de décimas, Kiko y Orismay describieron a los sindicatos ganadores.

El sindicato de Civiles de la Defensa cerró con broche de oro la jornada, siendo el más destacado de la fiesta de los trabajadores.

En la categoría de sindicatos grandes, los tres lugares otorgados fueron para Educación, Ciencia y Deporte; Transporte; y Construcción.

Entre los sindicatos pequeños, pero “gigantes”, los reconocidos fueron Energía y Minas; Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros; y el sindicato de Cultura.

En el acto estuvieron presentes las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia y el municipio de Matanzas, así como Jorge Luis Broche Lorenzo, diputado por la provincia a la Asamblea Nacional del Poder popular y jefe del departamento Económico Productivo del Comité Central del Partido.

Durante su intervención ante los cuadros sindicales, Mario Sabines Lorenzo afirmó: “Nadie puede negar el apoyo a la Revolución con la cantidad de trabajadores que desfilaron”. Agregó que en el municipio de Matanzas participaron casi 30 000 personas más que el año anterior, y en la provincia, más de 50 000.

Por su parte, el secretario provincial de la CTC, Osmar Ramírez Almeida, felicitó a los trabajadores y cuadros sindicales por la masiva asistencia al desfile por el Día de los Trabajadores.