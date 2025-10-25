Unión Eléctrica estima afectación de 1876 MW en horario pico este sábado, sale del SEN Unidad 3 de CTE Carlos Manuel de Céspedes

La Unión Eléctrica estima para el horario pico de este sábado una disponibilidad de 1544 MW y una demanda máxima de 3350 MW, para un déficit de 1806 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1876 MW en este horario.

A las seis de la mañana la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional era de 1474 MW y la demanda 2600 MW, con 1135 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1150 MW.

Para el día de hoy se estima la entrada de la unidad 8 de la CTE Mariel con 70 MW.

Este viernes se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1717 MW a las 19:00 horas.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2704 MWh, con 393 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Principales incidencias

Avería: Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 8 de Mariel y Unidad 6 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, en Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 442 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 68 centrales de generación distribuida con 660 MW.

167 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 827 MW.