Unión Eléctrica prevé afectación de 1810 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1840 MW a las 19:00 horas, superior a lo planificado por la no entrada de las unidades 3 de Santa Cruz y 3 de Renté.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2482 MWh, con 468 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1610 MW y la demanda 2568 MW con 976 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 8 de Mariel y Unidad 6 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, en Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 467 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 71 centrales de generación distribuida con 667 MW. 153 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 820 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima una disponibilidad de 1610 MW y una demanda máxima de 3350 MW, para un déficit de 1740 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1810 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

