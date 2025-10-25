España con pie y medio en la final

La selección absoluta de España en el partido de ida en las semifinales de la Liga de Naciones Femenina UEFA golearon a su similar Suecia.

Con un marcador de cuatro goles por cero las nacionalizadas españolas mostraron superioridad en su juego ofensivo con doblete de Alexia Putella y Claudia Pina, esta última elegida como mejor jugadora del partido.

Putella, con su bracket de goles, se convirtió en la segunda máxima goleadora de la historia con la selección con 39, solo por detrás de Jenni Hermoso con 57.

La roja de Sonia Bermúdez sueña con una segunda final consecutiva para defender su actual título de Campeonas y darle la alegría a la nueva entrenadora en su debut como selecionadora.

(Por Maxdiel Fernández Padrón)

