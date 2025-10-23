Unión Eléctrica prevé afectación de 1795 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1818 MW a las 19:10 horas, superior a lo planificado por la no entrada de las unidades 3 de Santa Cruz y 3 de Renté.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2901 MWh, con 539 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1550 MW y la demanda 2526 MW con 1043 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 980 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 8 de Mariel y Unidad 6 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, en Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 417 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 72 centrales de generación distribuida con 658 MW. 158 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 816 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 3 de la CTE Santa Cruz con 45 MW.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1595 MW y una demanda máxima de 3320MW, para un déficit de 1725 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1795 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

Lea también