Real Madrid mantiene su invicto en Champions

El Real Madrid hace su tarea en su jornada de Champions y se lleva la victoria por la mínima frente a la Juventus de Turín en el estadio Santiago Bernabéu.

El jugador inglés Jude Bellingham fue el héroe del encuentro, situado en el momento justo para darle la victoria a su equipo con un gol solitario tras un rebote en el poste del arco rival.

El equipo merengue se mostró superior en el encuentro con un mayor por ciento de disparos y posesión del balón, lo cual no se vio reflejado en el marcador gracias a la gran actuación del portero rival.



La Juventus inició el encuentro con una presión alta, y provocando peligro en el área rival pero no le bastó para abrir el marcador.

El Madrid con esta victoria suma nueve puntos en la competición, posicionándose en el quinto lugar de la tabla clasificatoria de esta fase de liga de la Champions. (Por Maxdiel Fernández Padrón)

Lea también