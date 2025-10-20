Crónica citadina: ¿Las mejores yemitas de coco?

En una humilde casita situada en la esquina de las calles Santa Rita y Mosquito (años después se nombraría Cuní y, en la actualidad, calle 262) el matrimonio de Ángela y Domingo tenían su puestecito de venta de yemitas de coco.

Costaban cinco centavos, y, ya entrados los años 60, su precio ascendió a 10 centavos. Todo muy higiénico, sobre un tablero y cubiertas con un nylon transparente, se exhibían las tentadoras figuras redondeadas.

Tiempo después el dúo adquirió un mueblecito encristalado por los cuatro costados. Al acercarse el posible comprador, las yemitas parecían variar su coloración, por la endurecida y transparente envoltura de azúcar, la base del dulce era, por supuesto, plana. Toda una tentación.

Degustar esas yemitas constituía todo un placer, desde la primera mordida, al romperse la capa protectora y, a seguidas, disfrutar el inigualable sabor del coco muy bien rayado, finísimo; fácil de masticar, con un exacto punto de azúcar.

Quien comprara una vez, siempre volvía para adquirir las yemitas de Ángela y Domingo, quienes con un trato amable y manipulación muy cuidadosa del producto, agradecían al cliente, habitual o paseante, el haber adquirido ese sabroso manjar, a precio módico para la época. (Por: Fernando Valdés Fré)

