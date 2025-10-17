Fotografía joven en la Gener y del Monte

Con el título de Ocaso abrió sus puertas al público, este jueves 16 de octubre en el vestíbulo de la Biblioteca Gener y del Monte, la muestra de fotografía de las jóvenes Karla González Horta y Sully Rodríguez Reyes.

Se trata de aproximadamente 15 piezas en blanco y negro, de pequeño y mediano formato, realizadas como parte de los ejercicios académicos de la beca de fotografía Witness, que ambas creadoras cursaron recientemente.

Son imágenes capturadas durante la procesión de la Virgen de Regla y la Virgen del Cobre que reflejan la posición del individuo ante la creencia, de la fe como asidero en momentos de crisis, según explica Sully.

Por su parte, Karla revela que quisieron mostrar la realidad cubana desde la óptica de la religiosidad y también cómo el resto de la sociedad discurre ante este fenómeno, de qué manera forma parte de nuestra cotidianidad el poner nuestras esperanzas “en que todo puede mejorar”.

“Ocaso captura esos momentos de luz y sombra donde la fe y la desolación se entrelazan resaltando la belleza en la búsqueda y en la devoción de un pueblo que sigue anhelando vivir”, apuntan ambas fotógrafas en sus palabras al catálogo.

Witness es un proyecto que une a fotógrafos de diferentes partes del mundo entorno al propósito de contar historias cotidianas a través de la visualidad. Cada año ofrecen un número de becas destinadas a impulsar la formación de jóvenes creadores.

