Pasacalle inició 50 Semana de la Cultura en Matanzas

La ciudad de Matanzas inició su 50 Semana de la Cultura con un pasacalles que recorrió desde la Plaza de La Vigía hasta el Parque de la Rueda Dentada y reunió a la Banda Provincial de Conciertos junto a diversos proyectos socioculturales.



Esta Semana de la Cultura está dedicada al aniversario 332 de la Fundación de la Ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas, así como también encuentra motivaciones en el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución, y el aniversario 95 del natalicio de Armando Hart Dávalos.



Adalio Cruz, vecino del Centro Histórico de la ciudad, compartió su perspectiva sobre la importancia de esta celebración: “no solo resalta nuestras tradiciones y talentos locales, sino que también une a la comunidad; es un momento en el que todos recordamos lo que somos”.



El programa cultural continuará este sábado 11 de octubre en el Parque de la Libertad con una Feria Escénica con destacadas agrupaciones del territorio, como las Compañías de Variedades Circenses La Rueda, Novadanza, Danza Espiral, Teatro El Mirón Cubano y Teatro Icarón.



La 50 Semana de la Cultura Matancera se perfila como un espacio propicio para el intercambio cultural y el fortalecimiento del sentido de pertenencia en esta ciudad que posee una herencia cultural inigualable.



Los 85 años de René Quiroz (Premio Nacional de Cultura Comunitaria), las siete décadas de Zenén Calero Medina (Premio Nacional de Teatro), los 45 años de la creación del Centro Provincial de Casas de Cultura y los 40 años de Ediciones Vigía constituyen también motivaciones para la jornada.