Escritor espirituano gana premio Aldabón 2025

El premio literario Aldabón 2025 fue otorgado al escritor espirituano Roberto Gonzáles Rodríguez por su cuaderno de cuentos Perfección Milimétrica. El jurado destacó la calidad de las obras presentadas.

Se entregaron, además, los premios la Calle de Rimbaud, a los libros más vendidos por la editorial en el año, a las obras Parece que fue ayer de Laidi Fernández del Juan y Las aguas y el espejo de Virgilio López Lemuz.

En el espacio se desarrolló un panel sobre la vida y obra de Maylan Álvarez, autora a la que se dedicó el evento, a cargo de Norge Céspedes, Alfredo Zaldívar, Nathaly Hernández Chávez y Milene Aguilera, los cuales presentaron los libros 12 Creadores entrevistos, A mi también me olvidarán, El Mundo de Marcos y Un patio para Fabio. La homenajeada recibió el premio de honor de manos de los organizadores del concurso.

Se presentaron los libros Bazar de Babilonia de Náthaly Hernández Chávez y Obras mayores y menores del joven escritor holguinero Miguel Montero. Dos obras que ascienden a seis la cifra de estrenos de la editorial en el marco de la jornada por el premio Aldabón.

El año próximo el premio Aldabón será convocado en la categoría de Ciencia Ficción y el autor al que será dedicado está por definir.