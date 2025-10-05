Día de presentaciones en Premio Aldabón

«Cubanomicón», de Boris Luis Alonso, «Ars Longa», de Hanoy González, «Las otras» de Yanetsy Ariste y «Reflexión y descubrimiento: otras (in)experiencias y motivaciones de jóvenes cubanos», de Liset López, fueron los libros presentados este sábado como parte de la jornada por el Premio Aldabón.

Sitios emblemáticos de la matanceridad como el Parque de la Rueda y espacios habituales como la sede de la editorial homónima acogieron estas presentaciones donde quedó reflejada, una vez más, la fuerza del movimiento de jóvenes escritores de la ciudad, la provincia y el país.

La casa editora albergó, además, un contrapunteo entre ciencia ficción y realismo, donde la muy mentada dicotomía entre el libro físico y su contraparte digital —el primero de valor simbólico; el segundo, más práctico en los tiempos que corren— protagonizó el debate.

El día culminó con una lectura de narradores noveles, quienes abordan a través de la crónica, el relato y el minicuento las complejidades de este país y este mundo, con conflictos tanto cotidianos como surrealistas o fantásticos que esbozan una radiografía de la sociedad actual y su posible futuro.

Este domingo se presentarán más volúmenes y será anunciado por fin el resultado del Premio Aldabón; certamen que engalana cada año a esta Atenas literaria.