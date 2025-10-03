Jornadas del Premio Literario Aldabón 2025

Inician hoy viernes tres de octubre las jornadas del Premio Literario Aldabón, la editorial de la Asociación Hermanos Saiz en Matanzas, que tendrá como invitadas a las escritoras Liset López Francisco y Yanetsy Ariste, y estará dedicado a Maylan Álvarez.

En la tarde tendrá lugar un Concilio de las aguas, mezcla de música y poesía en la sede de la casa editora y mañana sábado el Parque de la Rueda acogerá un Sábado del Libro donde las protagonistas serán Yanetsy Ariste y Nataly Hernández Chávez con la presentación de sus respectivos cuadernos poéticos Las otras y Bazar de Babilonia.

En el horario vespertino se realizará el panel Ciencia ficción vs realismo, con la participación de creadores que cultivan ambos géneros y se pondrá a disposición del público los títulos Obras mayores y menores, de Arsenio Pérez, que fue Premio Aldabón de años atrás; Ars Longa, cuentos de Hanoy González Mesa y Cubanomicón, de Boris Luis Alonso.

Liset López Francisco, socióloga, investigadora y profesora, vendrá para el lanzamiento del libro digital Reflexiones y descubrimientos, otras inexperiencias y motivaciones de los jóvenes cubanos, una colección de artículos de crítica e investigación.

El domingo se hará entrega del Premio Aldabón, que en esta oportunidad obtuvo el novel autor Roberto González Rodríguez, de Sancti Spíritus, por el volumen de cuentos Perfección Milimétrica. “Nos satisface cuando un joven autor gana, más aún si es su primer libro, que crezca el certamen con una promoción así nos gusta mucho”, declaró Daniel Cruz Bermúdez, director de la editorial.

El galardón de honor será para Maylan Álvarez y los lauros La calle de Rambaud, a los libros más vendidos en la librería del mismo nombre, irán a manos de Laidi Fernández de Juan, por Parece que fue ayer, y de Virgilio López Lemus por Las aguas y el espejo, especulaciones sobre poesía.

