Un Concilio para Aldabón

El Premio Literario Aldabón de la editorial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) matancera inició sus actividades en la tarde de este viernes, con un Concilio de las Aguas dedicado al certamen.

Entre versos de Rimbaud, Carilda, Martí y otros poetas que, en palabras de Maylan Álvarez —a quien está dedicada esta edición del evento—, «bien pudieran haber pertenecido a la AHS», transcurrió esta tarde especial en la sede de Ediciones Aldabón.

Como ya es habitual, el Concilio estuvo amenizado musicalmente por la voz de Olga Margarita Muñoz y los acordes de Mario Guerrero, quienes complacieron al público con piezas de Marta Valdés, David Torrens, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa y Noel Nicola.

Daniel Cruz Bermúdez, director de la casa editora, refirió que siempre dedican las jornadas del Premio «a una personalidad, no necesariamente escritor o escritora, que haya estado vinculado a la historia de la editorial, y Maylan lo merece pues su trayectoria comenzó precisamente junto a Aldabón y ha estado bien cerca desde entonces».

Cruz Bermúdez hizo referencia, asimismo, a la necesidad de aprovechar estas iniciativas artísticas y literarias a modo de escape con respecto a la dura situación que atraviesa el país, dejando las preocupaciones fuera del evento para disfrutar al máximo lo poco —pero esencial— que se logra programar con este designio.

El día culminó con una velada poética donde Náthaly Hernández Chávez, Yanetsy Ariste, Daniel Duarte de la Vega y la propia Maylan Álvarez compartieron sus textos, en un ambiente donde la poesía afloró como balsa salvadora ante el naufragio.