Cultura

Un Concilio para Aldabón

Foto del avatar 4 de octubre de 2025 0 comment
Un Concilio para Aldabón

El Premio Literario Aldabón de la editorial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) matancera inició sus actividades en la tarde de este viernes, con un Concilio de las Aguas dedicado al certamen.

Entre versos de Rimbaud, Carilda, Martí y otros poetas que, en palabras de Maylan Álvarez —a quien está dedicada esta edición del evento—, «bien pudieran haber pertenecido a la AHS», transcurrió esta tarde especial en la sede de Ediciones Aldabón.

Un Concilio para Aldabón

Como ya es habitual, el Concilio estuvo amenizado musicalmente por la voz de Olga Margarita Muñoz y los acordes de Mario Guerrero, quienes complacieron al público con piezas de Marta Valdés, David Torrens, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa y Noel Nicola.

Daniel Cruz Bermúdez, director de la casa editora, refirió que siempre dedican las jornadas del Premio «a una personalidad, no necesariamente escritor o escritora, que haya estado vinculado a la historia de la editorial, y Maylan lo merece pues su trayectoria comenzó precisamente junto a Aldabón y ha estado bien cerca desde entonces».

Un Concilio para Aldabón

Cruz Bermúdez hizo referencia, asimismo, a la necesidad de aprovechar estas iniciativas artísticas y literarias a modo de escape con respecto a la dura situación que atraviesa el país, dejando las preocupaciones fuera del evento para disfrutar al máximo lo poco —pero esencial— que se logra programar con este designio.

El día culminó con una velada poética donde Náthaly Hernández Chávez, Yanetsy Ariste, Daniel Duarte de la Vega y la propia Maylan Álvarez compartieron sus textos, en un ambiente donde la poesía afloró como balsa salvadora ante el naufragio.

Recomendado para usted

Presentación del libro Las otras, de Yanetsy Ariste. Foto: Giselle Bello

Las otras, un homenaje a la locura

Cultura es Patria. Foto tomada del sitio web de la Universidad de Ciencias Informáticas

Cultura es Patria

Escritor espirituano gana premio Aldabón 2025

Escritor espirituano gana premio Aldabón 2025

Foto del avatar

Sobre el autor: Humberto Fuentes Rodríguez

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Matanzas en el año 2024. Egresado del Taller de Técnicas Narrativas del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Jefe de la Sección de Literatura de la Asociación Hermanos Saíz en Matanzas. Escritor, fotógrafo, trovador y guionista.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *