Generación del Centenario de Fidel, recibe el carné de la FEU

Recibieron el carné que los acredita como miembros de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), jóvenes de nuevo ingreso de la Casa de Altos Estudios yumurina, en el Estado Mayor del Ejército Central.

Al pie del obelisco dedicado a los héroes del Primer Curso de Responsables de Milicias, caídos durante las acciones en Playa Girón, fueron entregados los carnés de Mella y Guiteras a los estudiantes de primer año de las ocho facultades que acoge la Universidad de Matanzas.

La sede del Ejército Central fue espacio para el compromiso de jóvenes que como aquellos que no dejaron morir al Apóstol en el año de su Centenario, serán los encargados de continuar su andar guiados por las ideas que el Comandante en Jefe sembró en el pueblo cubano.

«El camino a veces es difícil, otras no tanto, pero nada es imposible con esfuerzo, constancia y disciplina, el triunfo llega» fue el mensaje que en la voz de la periodista Maria Carla Pedroso viajó para inspirar y emocionar a los futuros profesionales de la Ciudad de los Puentes.

Con el abanderamiento de esta nueva generación de universitarios, honrados por el título de «Generación del Centenario del Natalicio de Fidel» y las palabras de una de las jóvenes homenajeadas, culminó el sencillo y emotivo encuentro, que ya es tradición. (Por Flavia de los Angeles Contreras Vega, estudiante de Periodismo)

Lea también