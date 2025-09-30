Salud sobre ruedas: el Faustino Pérez acerca la medicina a los rincones más lejanos

En el corazón de El Porvenir, un asentamiento de difícil acceso en Unión de Reyes, los vecinos vivieron por segunda ocasión la visita de un equipo de especialistas del Hospital Faustino Pérez que transformó la Cooperativa 13 de Marzo en un consultorio temporal y acercar los servicios de salud a la comunidad.

La iniciativa surge como extensión del hospital hacia las zonas más apartadas de la provincia y permite que decenas de pacientes reciban atención médica sin necesidad de largos desplazamientos.

Greter Robaina Rodríguez, subdirectora de asistencia médica, explicó que el Festival por la Salud reúne alrededor de veinte especialidades clínicas y quirúrgicas, incluídas visitas domiciliarias a personas con movilidad limitada.

“Esta acción, en colaboración con la Dirección Provincial de Salud, garantiza que la medicina llegue a quienes más dificultades enfrentan para acudir a un hospital”, señaló.

Durante la jornada en El Porvenir, más de 170 personas fueron atendidas en diez especialidades.

Alrededor de dos mil pacientes resultan beneficiados en comunidades como Unión de Reyes, La Lanza, Porvenir y Sábana Grande. “La respuesta de la población siempre es muy positiva; reciben atención médica y, cuando es necesario, reciben acompañamiento social gracias al apoyo de las autoridades locales”, añadió Robaina Rodríguez.

El proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno, el Partido y la empresa de transporte Transmetro, que facilita el traslado del personal de salud.

Caridad Ramírez Ojeda, delegada de la circunscripción 30, destacó la importancia del servicio:

“Para nuestros vecinos, tener aquí a especialistas de diferentes ramas es una verdadera bendición. Todos agradecen y expresan que esto es lo mejor que les ha pasado”.

Rolando Nieves Palenzuela, campesino de la zona, resumió la experiencia de manera sencilla y contundente:

“Que los médicos vengan hasta aquí es perfecto, porque la mayoría no tiene recursos para viajar. Recibir atención cerca de casa es un gran beneficio”.

Cada visita del Hospital Faustino Pérez demuestra que la medicina no solo cura, sino que acerca, une y construye esperanza. Más que consultas, estas jornadas llevan un mensaje claro: nadie está demasiado lejos para recibir atención y cuidado, y cada comunidad merece sentir que la salud llega hasta su puerta. (Por Roxana Valdés Isasi, colaboradora)

