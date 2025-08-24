Cercanía a Matanzas, motivo que alienta la siembra en Ceiba Mocha

Coherente ante el valor de la cercanía a esta ciudad, la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Ceiba Mocha ostenta hoy una notable recuperación en los niveles de siembra, aseveró Carlos Luis Naranjo Suárez, delegado de la Agricultura en la provincia de Matanzas.

A la Agencia Cubana de Noticias comentó el delegado que considera que la UBPC Ceiba Mocha se encuentra en un buen momento, con prácticamente todas las áreas con maquinas de riego de pivote central selladas con cultivos que beneficiarán a la población de Matanzas en corto tiempo.

«El programa de plátano previsto se cumple y a pesar de afectaciones por temas eléctricos con impacto en el riego, creo que presenta un buen estado vegetativo», expresó Naranjo Suárez.

El chequeo constante de las autoridades de la provincia ha logrado un avance y un compromiso notable, extenderemos el sistema de trabajo también a la cercana Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Victoria Girón y a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Ciro Redondo, que tienen buenas tierras y que también deben incrementar la siembra.

Alexis Machado Alba, presidente de la UBPC, precisó que la entidad cuenta con un fondo de tierra de 172 hectáreas, en estos momentos se encuentran 86 sembradas con cultivos como maíz, boniato, plátano y yuca, y el resto se prepara para la venidera campaña de frío.

Naranjo Suárez argumentó que se trata de un polo productivo que está muy cercano a la ciudad de Matanzas, lo que permite llevar alimentos a la urbe sin mucho gasto de combustible, y percibe que los agricultores se muestran entusiasmados en aras de lograr ese objetivo inculcado por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas, y por Marieta Poey Zamora, gobernadora, en los chequeos que hacen en la zona agrícola.

En la más reciente visita realizada por las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia a la UBPC elogiaron la salud y organización en el área de la máquina de riego uno, se interesaron por las cuestiones que condicionan el poco desarrollo en el área correspondiente a la máquina dos, así como también por asuntos más generales como salario, relaciones con la empresa ACOPIO y cultura del detalle.