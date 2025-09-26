Salud en Matanzas desmiente rumores sobre muerte de un menor

La Dirección General de Salud en Matanzas informa a la población y a los medios de comunicación que es totalmente falso el rumor sobre el fallecimiento de un niño en nuestra provincia debido al dengue.

Las autoridades sanitarias han verificado la información y confirmamos que no se ha registrado ningún fallecimiento relacionado con esta enfermedad en la provincia en el período actual.

Queremos reiterar que el sistema de salud de Matanzas mantiene una vigilancia constante y estricta sobre los casos de dengue, garantizando la atención médica oportuna y la implementación de medidas de control para proteger a la población.

Llamamos a la población a no difundir rumores o informaciones no verificadas que puedan generar alarma innecesaria. Para cualquier inquietud o información oficial, pueden comunicarse con el Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud al teléfono +53 5 2854043.

Reafirmamos nuestro compromiso con la salud y el bienestar de todos los matanceros y seguiremos trabajando para prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vectores.

Dirección General de Salud Matanzas

