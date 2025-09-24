Herencias, exposición de fotografía y cultura en Matanzas

La Sala Drake acoge por estos días una exposición dedicada a la fotografía

«Herencias» lleva por nombre la exposición fotográfica inaugurada ayer en la Sala Drake de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) de Matanzas, homenaje a la riqueza cultural de la región a través del lente de 20 fotógrafos locales.

Fotos: Raúl Navarro Fuentes

Frank Alexis Ortega, fotógrafo y curador de Herencias, explicó que la exposición mantiene su esencia de tributo a la diversidad cultural de Matanzas reflejada en la obra fotográfica.

Es un homenaje que queremos hacerle a la ciudad, a toda esa cultura acumulada durante muchos años, especialmente a los que hoy tratan de mantenerla, afirmó.

Participan en la muestra fotógrafos de varias generaciones, desde jóvenes promesas como Darío Betancourt, de apenas 12 años, hasta reconocidas figuras como Ramón Pacheco Salazar, Premio Provincial de Artes Plásticas y referente de la fotografía en la provincia.

Ortega subrayó la calidad y carga emotiva de las imágenes seleccionadas, que ofrecen un panorama amplio del patrimonio cultural local, incluyendo herencias campesinas, africanas, españolas y manifestaciones teatrales.

Fue difícil escoger una fotografía para representar a cada artista porque todas tenían mucha calidad y una carga emotiva tremenda, valoró, y destacó que la convocatoria fue inclusiva y abierta a todos los interesados con una obra relevante.

Ortega también mencionó la posibilidad de eventos futuros relacionados, para destacar fotografías del teatro callejero.

La exposición Herencias en la Sala Drake se mantendrá hasta el próximo 8 de octubre, y se presenta como un escenario para celebrar la riqueza cultural matancera mediante la mirada sensible y profesional de sus fotógrafos, comprometidos con el arte y la memoria local.

