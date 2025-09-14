Celebran en Matanzas primer festival de tatuaje curado

Fotos: Felix González Pérez

La Asociación Hermanos Saíz en Matanzas desarrolló la primera edición de la Púa Fest, un evento de tatuaje curado de convocatoria abierta que reunió a artistas de toda la provincia.

El festival tuvo una amplia acogida por parte del público que abarrotó el bar Terrazas Narváez para admirar el trabajo de los tatuadores, directamente en la piel de sus modelos.

Yadiel Durán Bencosme, presidente de la AHS en la provincia, reconoce que el comité organizador quedó más que satisfecho y que el evento es una muestra más de apoyo por parte de la asociación en la tarea de validar al tatuaje como una manifestación artística.

La Púa Fest es la consolidación del trabajo de años de decenas de tatuadores que no han cesado en el empeño de mostrar su obra y de ser reconocidos como creadores.