Unión Eléctrica prevé afectación de 1610 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación fue a las 22:30 con 1265 MW por déficit de generación y 716 MW por desconexión de la parte oriental del país desde las Tunas hasta Guantánamo, para un total de 1981 MW.

La producción de energía de los 28 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2929 MWh, con 523 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1720 MW y la demanda de 2795 MW, con 1201 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 3, 5 y 6 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 1 de la CTE Felton, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 388 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 34 centrales de generación distribuida con 128 MW. Se encuentran indisponibles por falta de lubricantes 475 MW. Para un total de 603 MW indisponibles por estas causas.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 50 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y/o lubricante, la entrada de la unidad 6 de la CTE de Mariel con 90 MW y la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 50 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1910 MW y una demanda máxima de 3450 MW, para un déficit de 1540 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1610 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

Lea también