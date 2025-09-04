Fiscalía General informa sobre proceso penal por hecho de tránsito grave en La Habana

La Fiscalía General de la República informó sobre el seguimiento al proceso penal que se tramita por órganos del Ministerio del Interior, tras el grave incidente ocurrido en la madrugada del pasado 25 de agosto.

El hecho, que conmocionó a la población, involucra al ciudadano italiano Mario Pontolillo, de 56 años, residente permanente en Cuba, quien se encuentra imputado por la presunta comisión de delitos de asesinato y otros, tras atropellar deliberadamente a varias personas con su automóvil en vías públicas de los municipios Centro Habana y Habana Vieja.

Este acto reprochable provocó el lamentable fallecimiento de una mujer, lesiones a varias personas y puso en riesgo la seguridad colectiva.

La FGR, en el estricto cumplimiento de su encargo constitucional y en el marco de la más absoluta legalidad, controla la investigación. Actualmente se practican las diligencias de instrucción necesarias para recabar todos los medios de prueba que permitan la culminación de las investigaciones.

El imputado se encuentra bajo las medidas cautelares de prisión provisional y prohibición de salida del territorio nacional.

La Fiscalía, con pleno respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes de la República, ejercerá la acción penal pública ante el Tribunal competente, y solicitará sanciones en correspondencia con la gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrieron.

La Fiscalía General de la República continúa actuando con firmeza en defensa de la legalidad y la seguridad de todos los cubanos.

(Con información de la Fiscalía General de la República)