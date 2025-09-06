Buen comienzo para Matanzas en la 64 Serie Nacional de Béisbol

Aunque la lluvia intentó arruinar el primer duelo de la 64 Serie Nacional de Béisbol, ya el partido estaba en las postrimerías y la victoria correspondió a los Cocodrilos cuatro carreras por tres frente a Ciego de Ávila.

Con muchos tropiezos comenzó el principal espectáculo deportivo de Cuba en el estadio Victoria de Girón, pues la falta de electricidad no permitió realizar el acto inaugural correspondiente.Tampoco el primer abridor estaba disponible, pues Yoannis Yera presentó una indisposición y el mentor Armando Ferrer tuvo que echar mano del diestro Pedro Mesa, quien comenzó con algunas dificultades en las primeras entradas, brecha que supo aprovechar el rival para abrir el celofán.

Afortunadamente, el cenaguero logró recuperarse y controlar los bates avileños durante cinco entradas completas, anotándose la victoria con 2 carreras y 6 indiscutibles a su cuenta.

La sustitución no salió como se esperaba y Luis Manuel Hernández no pudo mantenerse en el box por mucho tiempo.

De esa manera dio paso al debut en Series Nacionales de un lanzador que ha llamado la atención en los torneos realizados este año mostrando condiciones excepcionales para su edad.

Sin dudas la presentación de Yosney García fue una de las inmensas alegrías para el público que casi abarrotó el Palacio de los Cocodrilos y aunque todavía no cumple los 20 años de edad su temple es notable a la hora de enfrentar situaciones de juego difíciles y definitorias.

Punto por juego salvado, ninguna anotación, solo permitió un hit y propinó 2 ponches, fueron estas las cartas de presentación de este muchacho que en su rol de cerrador se le ve centrado, dispuesto y con el coraje necesario, porque sí, la actitud vale también en la lomita.

En cuanto a la ofensiva la mejor noticia es el acople de los principales hombres con el bateo oportuno y de fuerza de Andrys Pérez con una impulsada al igual que José Amaury Noroña, Eduardo Blanco se anotó dos carreras con dos imparables en cuatro turnos.

Por su parte, Yurisbel Gracial se adjudicó dos anotaciones y se fue de 4-2 mostrando definitivamente un estado de forma muy superior a la media del certamen.

La manera en la que los nuestros ripostaron luego de estar en desventaja y manteniéndose encima en el marcador durante la mayoría de los innings es, sin dudas, un buen indicador.

La defensa también mereció aplausos ya que sin errores jugaron los Cocodrilos; de igual modo sus contendientes. Destacaron varios fildeos enjugadas complejas, incluso con participación de los lanzadores.

Aunque es temprano para dar pronósticos, alimentar esperanzas o soñar con algún trofeo, lo cierto es que están jugando enfocados, demostrando talento y paciencia en la toma de decisiones.

NOTAS NO TAN AL MARGEN

A pesar de los constantes apagones, falta de agua y los tantísimos problemas que nos aquejan diariamente en un país sumido en una profunda crisis, el estadio Victoria de Girón estaba prácticamente cubierto.

El graderío comenzó a llenarse de a poco y el entusiasmo crecía a medida que los nuestros se apoderaban de la grama con sus espectaculares jugadas y su fuerza.

No importó el fuerte olor a pintura fresca que todavía nublaba los sentidos, o los andamios en toda la parte exterior dando los retoques que no se pudieron culminar en el tiempo previsto para el acondicionamiento de la instalación.

Nadie miraba las gigantografías de las tantas estrellas beisboleras de la provincia, tan descoloridas e ininteligibles que solo comprenden su contenido quienes retenemos sus mejores tiempos en la memoria.

Quizás la afluencia de público respondió al hecho de que la tan ansiada transmisión televisiva tampoco se ha podido efectuar pues la fibra óptica necesaria para ello no se encuentra todavía disponible.Tampoco los amantes del béisbol notaron los problemas con la numeración en los uniformes de los jugadores que impidieron la actuación de algunos peloteros y provocaron reclamaciones.

El retraso en la llegada del equipamiento no es nada nuevo desde que la marca Teammate se encarga de su confección para cada torneo cubano, los cuales se anuncian con meses de antelación.

Así comienza una Serie en aprietos a la que solo le resta subir el nivel en el terreno, algo que no logra concretar desde hace años.