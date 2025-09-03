Yosney García salva a Cocodrilos en estreno de Serie Nacional

Yosney García Reyes, lanzador cubano que defiende los colores de Cocodrilos de Matanzas, se anotó punto por juego salvado, el primero en su naciente carrera deportiva, para contribuir con la victoria de su equipo en el estreno de la LXIV Serie Nacional de Béisbol (SNB).

En un desafío escenificado en el citadino estadio Victoria de Girón, saldado con éxito de los locales 4-3 sobre Tigres de Ciego de Ávila, García Reyes se mostró dominante en relevo de 3.0 innings, en los cuales apenas permitió un indiscutible y propinó par de ponches, sin otorgar boletos de libre tránsito.

Me basé en el control de la zona de strike, en mantenerme siempre por encima en el conteo ante los bateadores rivales y especialmente en la recta, debido a que no me sentía del todo cómodo con el slider, manifestó a la Agencia Cubana de Noticias el derecho natural del municipio de Limonar.

García Reyes aseguró sentirse especialmente emocionado con su debut en este tipo de certámenes y agradeció al colectivo de dirección, particularmente al couch de picheo Jonder Martínez, por la confianza depositada en un partido con características singulares por el hecho de ser el primero en la contienda que recién comienza.

Espero que esta sea la tónica en el campeonato y se me den muchos relevos de calidad para aportar victorias al conjunto, la motivación es alta y los entrenamientos fueron provechosos, adelantó el beisbolista que en los últimos meses acuñó destacadas actuaciones en la Serie Provincial, el torneo nacional de la categoría sub-23 años y los topes de confrontación previos a la Serie 64.

Sin un físico que impresione, con cerca de 1.80 metros de estatura y 66 kilogramos de peso, García Reyes despierta el interés de expertos del área del picheo por su dominio de la zona de strike, una recta que suele moverse en su trayectoria y una slider pronunciada de home hacia afuera para derechos, sin descontar otros atributos como coraje y concentración sobre la lomita.

Cocodrilos y Tigres, dos de las selecciones llamadas a luchar por boletos de clasificación a play off, se volverán a medir este miércoles en el mismo escenario, en un duelo en el cual los locales ya anunciaron a Noelvys Entenza para abrir, mientras los visitantes adelantaron a Liomil González en este mismo rol.

