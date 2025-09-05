De Matanzas

Universidad de Matanzas: acreditada como de Excelencia

«Nuestra fortaleza está en el compromiso con nuestra misión, que es formar jóvenes profesionales en diversas áreas del conocimiento», expresó hoy Leyda Finalé de la Cruz, rectora de la Universidad de Matanzas (UM), ante la acreditación del centro como Institución de Excelencia.

La entrega del reconocimiento acreditativo aconteció en la casa de altos estudios con la participación de Walter Baluja García, ministro de Educación Superior de la República de Cuba, y la Junta de Acreditación Nacional (JAN).

Por la mejora a partir del proceso de evaluación institucional realizado en el año 2017 a la UM, donde obtuvo la categoría superior de Certificada, y haciendo un análisis integral del cumplimiento de los estándares establecidos en el patrón de calidad evidenciado durante el proceso de evaluación externa, se decidió por unanimidad en Acuerdo No. 37 de la Sesión 55 del Pleno de la JAN, otorgarle la categoría superior de acreditación de Institución de Excelencia, declaró Marcia Esther Noda Hernández, directora de Evaluación del Ministerio de Educación Superior y secretaria ejecutiva de la Junta de Acreditación Nacional.

   El Ministro resaltó el esfuerzo que significa alcanzar dicho nivel de acreditación, con un riguroso trabajo de evaluación totalmente imparcial en el que la Universidad de Matanzas compitió con diferentes instituciones de la isla.

   Un resultado como este, en los momentos que vive el país, es necesario porque respalda, evalúa y valora los esfuerzos de la comunidad universitaria; es un reconocimiento a la entrega, la unidad y sacrificio, también a la creatividad del profesor, agregó Baluja García.

   Con orígenes en 1972, la Universidad de Matanzas constituye una institución fundamental para la formación de profesionales capacitados, humanistas y comprometidos con el desarrollo local y nacional. (Por: Laureen Batista Roselló)

