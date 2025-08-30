Universidad de Matanzas perfecciona su quehacer ante nuevo curso

Con una matrícula proyectada de siete mil 653 estudiantes, la Universidad de Matanzas (UM) se prepara para el inicio del curso escolar 2025-2026 y perfecciona su quehacer con diversas estrategias.

Leyda Finalé de la Cruz, Rectora de la UM, informó que antes de fin de año dos carreras serán acreditadas y presentarán por vez primera cinco nuevas con perfil pedagógico para su acreditación, además se consolidará la especialidad en Recreación Turística y propondrán una nueva orientada al mantenimiento de centrales termoeléctricas.

En cuanto a la formación académica, la UM avanza en el fortalecimiento de sus tres revistas científicas: Pastos y Forrajes, Atenas y Retos Turísticos, y consolida los recursos bibliográficos tanto en soporte físico como digital, al poner a disposición de los estudiantes materiales didácticos gratuitos a través de diversos portales institucionales.

La universidad impulsa también la informatización con aplicaciones propias para facilitar trámites académicos y administrativos.

Esta institución mantiene su compromiso con una educación inclusiva, brinda mejores oportunidades a estudiantes con discapacidades a través de la creación de un Centro de Apoyo para una Sociedad Inclusiva, resultado de proyectos internacionales.

Además, la política científica de la UM refuerza la integración de la formación en investigación y posgrado, para asegurar respuestas efectivas a las demandas del desarrollo socioeconómico y tecnológico de la región matancera. (Por: Laureen Batista Roselló / ACN)