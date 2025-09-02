Y preguntan: ¿una Serie mejor?

Con la inauguración oficial en el es­tadio Julio Antonio Mella, de los campeones tuneros, y un calendario de siete desafíos en igual número de parques arranca este martes 2 de sep­tiembre la 64 Serie Nacional de Béis­bol. Será el certamen antesala del re­greso de Cuba a la Serie del Caribe en febrero del 2026 y al VI Clásico Mun­dial en marzo del próximo año.

Decenas de aficionados no han parado de hacer preguntas por estos días: ¿Será mejor esta campaña que las últimas a partir de la reincorpo­ración de jugadores que estuvieron en ligas profesionales? ¿Habrá equi­pos sorpresas que destronen a los más estables de las temporadas más re­cientes. ¿Qué conjuntos vemos con las mayores posibilidades de avanzar a la postemporada?

Por la preparación, capacitación y organización previa, que incluyó semi­narios y cursos para mentores y árbi­tros, la campaña puede resultar intere­sante, siempre que veamos en el terreno parte de lo aprendido. A veces la teoría es perfecta, pero la puesta en escena dista mucho, pues no siempre se cuenta con esos jugadores talentosos y entre­gados que aspiramos.

Las Tunas abre frente a Pinar del Rio. Foto: Istvan Ojeda

El arbitraje sigue siendo un pun­to siempre en rojo y con algunas du­das, dada la juventud de muchos de los hombres de negro, aunque quedan jefes de grupo de notable experiencia y trayectoria. No ser ellos motivos de no­ticias es el gran reto para este eslabón esencial del espectáculo.

Asegurar entonces que la versión 64 será mejor que las vistas en el últi­mo lustro —solo por el retorno de alre­dedor de 15 nombres con experiencia en el béisbol profesional (no siempre del circuito MLB), que se suman a quienes ya lo han venido haciendo—, es una opinión demasiado simple y arriesgada. Hay que esperar la motiva­ción, la preparación física y sobre todo, ese deseo de defender la camiseta de su territorio natal o por donde deciden jugar ahora.

Un salto de calidad sí espera­mos en nóminas como la de Holguín, Guantánamo y Cienfuegos (Arrueba­rruena vestirá el uniforme de los Ele­fantes después de varios años con los Cocodrilos de Matanzas), que no quie­re decir con eso que sea proporcional a verlas en zonas de clasificación, aun­que quizás dos de ellas se cuelen.

Por nombres aglutinados, historia en nuestro béisbol y pasiones a levan­tar, Las Tunas, Granma, Industriales y Santiago de Cuba es el pelotón que vaticinamos con más opciones para la postemporada. Ofensivas arrollado­ras en plantilla, staff de pitcheo más estables (excepto los indómitos) y una defensa que les garantiza ganar juegos decisivos son armas para vencer en nuestra pelota.

En una segunda línea apreciamos a Pinar del Río, Matanzas, Sancti Spí­ritus (por cierto, dos Cepeda, padre e hijo, estarán en el mismo banco), y a los ya mencionados holguineros y guantanameros. No significa eso que Ciego de Ávila, Mayabeque, Artemisa, Camagüey y Villa Clara no puedan re­belarse con sus fuerzas y dar el gran salto. Lo tendrían que hacer de exce­lencia.

He dejado para el final un com­ponente que no es menor: el propio espectáculo a generar dentro de los estadios o en sus alrededores. Hay ejemplos ya en tierra yumurina, avi­leña y hasta en el Latino la pasada Serie. Debemos multiplicarlos, pues el horario vespertino es muy duro no solo con los peloteros, sino también con la afición, que merece ofertas gas­tronómicas y además iniciativas como venta de suvenires y juegos de partici­pación, entre otras, que se agradecen y dejan ganancias emocionales y has­ta económicas.

El traslado de algunos jugadores a formaciones que no eran las suyas hasta el pasado año: Ariel Sánchez y Yaser Julio González serán industria­listas ahora y Lázaro Cedeño alinea­rá con Holguín; la incorporación de los jugadores de la Liga Japonesa a su regreso: Liván Moinelo, Raydel Martí­nez, Ariel Martínez y Cristian Rodrí­guez serán de los más esperados, así como el hecho de jugarse los partidos suspendidos por lluvia solo si decidie­ra lugar en la tabla de posiciones, son tres elementos que darían para otros comentarios. De momento, esperemos el inicio de la fiesta este 2 de septiem­bre. Sigue siendo la pasión más com­partida entre los cubanos. (Por: Joel García León)

