Los Cocodrilos irán por la clasificación

A pocos días de que se de la voz de play ball en los estadios cubanos, Armando Ferrer, timonel de los Cocodrilos dio sus impresiones acerca de la preparación del equipo y las perspectivas de cara a la 64 Serie Nacional de Béisbol.

«Esta Serie va a ser para nosotros muy experimental por la mezcla de juventud y experiencia, es una nómina bastante renovada y eso es una ventaja que tenemos a la hora de poner la velocidad en función de la ofensiva, pues contamos con atletas mucho más rápidos.

«Por su parte los atletas que ya llevan varios años en el equipo tienen que enseñar, guiar y apoyar a los menos experimentados pero sí talentosos. Tenemos muchos peloteros del sub 23 que tuvieron buenas actuaciones y otros que han estado en preselecciones del equipo Cuba en varias categorías.

«Los novatos tendrán oportunidad, en la medida en que demuestren su talento y habilidades van a estar presentes en momentos claves, pues es el béisbol es de hombres no de nombres.

«Hay atletas, como Rusney Castillo, que se han proyectado con intenciones de incluirse en nuestro elenco, pero hay que esperar por la autorización de sus respectivas organizaciones. En el caso de Yadil Mujica, aún no ha confirmado su participación en la temporada. Esperamos que sí lo haga, pero hasta el momento no es seguro».

El martes comenzará en el Victoria de Girón un primer enfrentamiento bastante difícil contra los campeones de la Liga Élite, los Tigres de Ciego de Ávila. Para ese momento no se tiene aún una alineación definida aunque se barajan algunos nombres.

«Podría decir que está en el orden de Andrys Pérez, Yariel Duque, Eduardo Blanco, José Amaury Noroña, Esteban Terry, realmente el infield está bastante complicado.

«Tenemos que hacer un trabajo de mesa intenso con los preparadores de cada área para poder conformar una novena competitiva frente a Ciego de Ávila.

«Debemos también presevar la salud física de Yurisbel Gracial para que pueda cumplir con su contrato y utilizarlo donde menos probabilidades haya de una lesión».

A su vez, el experimentado director confirmó a Yoannis Yera como abridor del primer partido.

Armando Ferrer luego de pasar un proceso complicado y extenso de recuperación de su salud, confirmó que se encuentra bien físicamente, aunque tendrá algunas limitaciones prescritas por los especialistas en neurocirugía.

