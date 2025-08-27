Desarrollan proceso de matrícula en Universidad de Matanzas

Desde el 26 y hasta el 30 de agosto la Universidad de Matanzas desarrolla el proceso de matrícula para alumnos de nuevo ingreso del Curso Diurno y Técnico Superior, a propósito de iniciar el curso 2025-2026 en la institución yumurina el próximo 1ro de septiembre, según lo establecido por el Ministerio de Educación Superior que ,desde el año anterior, retomó su calendario académico.

Según explicó a Girón el DrC Roberto Fajardo Díaz, secretario general de la UM se prevé el ingreso de 679 estudiantes de primer año del curso diurno, distribuidos en las ocho facultades de la casa de altos estudios. Las secretarías docentes estarán abiertas desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde para garantizar este proceso.

En cuanto a la documentación a presentar precisó que los estudiantes deben acudir con el título original de 12mo grado (o nivel medio superior), con su fotocopia o certificación de notas original. Además, deben llevar 6 fotografías tipo carné, así como el carné de identidad actualizado

En el caso de los varones diferidos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), acudirán con la boleta de licenciamiento original; mientras que los no aptos FAR, deberán llevar la resolución oficial que lo acredite en original y copia y el anexo VI (Evaluación de Tarea Socialmente Útil) firmado y sellado por la Comisión de Ingreso Provincial que radica en el departamento de Ingreso de la Universidad de Matanzas.

Los varones aptos con recomendaciones o aptos no reclutados deben presentarse con el anexo VI debidamente certificado (Evaluación de Tarea Socialmente Útil) firmado y sellado por la Comisión de Ingreso Provincial que radica en el departamento de Ingreso de la Universidad de Matanzas y el anexo I o la Constancia de Notificación (documentos emitidos por el Comité Militar Municipal)

Aclara Fajardo Díaz que no se requiere presentar ningún documento de constancia de asignación de carrera y que los trámites para traslados y nuevos ingresos del Curso Diurno se realizarán en las mismas fechas.

Asimismo, se atenderán a Estudiantes de las modalidades de Cursos por Encuentros y Educación a Distancia a los que se les otorgó la carrera y no han podido efectuar su matrícula en horario vespertino durante este periodo.

Las residencias estudiantiles estarán disponibles a partir del 31 de agosto para estudiantes becados.

Hasta el momento el proceso se desarrolla con normalidad, por lo que la dirección de la institución enfatiza en la importancia de cumplir con los plazos y requisitos documentales para garantizar un proceso de matrícula eficiente.