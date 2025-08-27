Abanderan equipo Matanzas a la 64 Serie Nacional de Béisbol

Los Cocodrilos de Matanzas recibieron la bandera oficial que los acredita para representar a la provincia en la 64 Serie Nacional de Béisbol que comenzará el próximo dos de septiembre.

La bandera fue portada por Juan Manrique y Jonder Martínez, dos históricos de la pelota matancera y que hoy aportan sus conocimientos y experiencias a la causa de un conjunto que buscará la clasificación a la postemporada del mayor espectáculo deportivo de Cuba.

La recibió en nombre de todo el equipo yumurino el capitán Eduardo Blanco que una vez más liderará en los vestidores a las nuevas generaciones de Cocodrilos que hoy integran la nómina de 40 peloteros.

El compromiso atlético fue leído por Shaiel Cruz, uno los talentosos bisoños lanzadores del Staff rojo.

Lea también