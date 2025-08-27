Principal

Abanderan equipo Matanzas a la 64 Serie Nacional de Béisbol

Foto del avatar 27 de agosto de 2025 0 comment
Abanderan equipo Matanzas a la 64 Serie Nacional de Béisbol

Los Cocodrilos de Matanzas recibieron la bandera oficial que los acredita para representar a la provincia en la 64 Serie Nacional de Béisbol que comenzará el próximo dos de septiembre.

La bandera fue portada por Juan Manrique y Jonder Martínez, dos históricos de la pelota matancera y que hoy aportan sus conocimientos y experiencias a la causa de un conjunto que buscará la clasificación a la postemporada del mayor espectáculo deportivo de Cuba.

La recibió en nombre de todo el equipo yumurino el capitán Eduardo Blanco que una vez más liderará en los vestidores a las nuevas generaciones de Cocodrilos que hoy integran la nómina de 40 peloteros.
El compromiso atlético fue leído por Shaiel Cruz, uno los talentosos bisoños lanzadores del Staff rojo.

Lea también

Béisbol: revelan nómina de Cocodrilos de Matanzas a Serie 64

Béisbol: revelan nómina de Cocodrilos de Matanzas a Serie 64

Revelan nómina de los Cocodrilos de Matanzas de cara a la venidera 64 Serie Nacional de Béisbol. Leer más »

Recomendado para usted

Sin mirar para el lado: la razón de las federadas

Sin mirar para el lado: la razón de las federadas

Larga vida a la radio

El boxeo matancero en ascenso

El boxeo matancero en ascenso

Foto del avatar

Sobre el autor: Norys Castañeda Valera

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *