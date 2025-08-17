Deportes

Béisbol: revelan nómina de Cocodrilos de Matanzas a Serie 64

17 de agosto de 2025 0 comment
Yurisbel Gracial, Yoanny Yera, Ariel Martínez y Andrys Pérez, miembros del equipo Cuba al último Clásico Mundial, lideran la nómina de Cocodrilos de Matanzas de cara a la LXIV Serie Nacional de Béisbol (SNB), revelaron hoy autoridades de Deportes en la occidental provincia.

Sobresalen en el listado de 40 jugadores, divulgado por páginas institucionales en la red social Facebook, otros atletas de amplio recorrido en el pasatiempo nacional como Noelvys Entenza, Armando Dueñas, Yamichel Pérez, Aníbal Medina, Yariel Duque, Eduardo Blanco y José A. Noroña, este último erigido como jugador más valioso (MVP) de la campaña precedente.

Béisbol en Cuba: Cocodrilos de Matanzas campeones de la Liga Élite

Además, llaman la atención nóveles figuras con destacada trayectoria en categorías de aprendizaje, entre ellos Shaiel Cruz, Silvio B. Iturralde, Yosney García, Rey Charles Chacón, Dayán Ibáñez, Brayan Peña y Hangelo Videt, quienes llegan después de mostrar credenciales en el más reciente torneo para menores de 23 años.

El comunicado aclara también que, en el caso de Yadil Mujica y Jean Earwin Walters, que residen en el extranjero, su incorporación dependerá de la rapidez con que finalicen sus compromisos extrafronteras.

Recientemente, Armando Ferrer, manager del conjunto por sexto año al hilo, declaró que el propósito del plantel radica en pugnar por la inclusión en los play off, en la venidera Liga Élite y discutir la corona, esquiva para Matanzas desde la Serie 59, finalizada en 2020.

Aquí el listado de peloteros:

RECEPTORES

ARIEL MARTÍNEZ MARRERO

ANDRYS PÉREZ GARCÍA

YOANDRY JIMÉNEZ REYES

GEORGE ANTHONY PONCE FERNÁNDEZ

JUGADORES DE CUADRO

YURISBEL GRACIAL GARCÍA

YARIEL DUQUE SALGADO

ANÍBAL MEDINA PÉREZ

ADRIÁN JESÚS PÉREZ GARCÍA

LUIS A. SÁNCHEZ RODRIGUEZ

JUAN MIGUEL MARTÍNEZ MESA

REY CHARLES CHACÓN LÓPEZ

JUAN ELIÁN MANRIQUE GÓMEZ

EDUARDO PARREIRA BETANCOURT

DAYAN ERNESTO IBAÑEZ GARCÍA

JARDINEROS

EDUARDO BLANCO DÍAZ

JOSE AMAURY NOROÑA GRANDA

JOSÉ DE JESÚS PREN ABREU

ESTEBAN TERRY SANZ

BRAYAN PEÑA DIHAGO

PAVEL ALEXANDER GÓMEZ HERNÁNDEZ

HANYELO VIDET MEDINA

DARIEL DANIEL ROJO TORNET

LANZADORES

YOENNIS YERA MONTALVO

RENNER RIVERO ESTRADA

NOELVIS ENTENZA GONZÁLES

ARMANDO ABDIEL DUEÑAS MORE

HAYKEL PARRA LIMONTA

DENIS QUESADA DÍAZ

YAMICHEL PÉREZ HERNÁNDEZ

PEDRO MESA MUÑIZ

SHAIEL CRUZ DE ARMAS

LUIS MANUEL HERNÁNDEZ RONDÓN

ROILAN AVEROHFF PIÑERA

YOSNEY GARCÍA REYES

RUBEN ALEJANDRO MENE SABATER

JAN CARLOS LORENZO BATISTA

LAZARO ZULUETA FERNÁNDEZ

SILVIO BRUNO ITURRALDE HERRERAGIAN

MOISES PALACIO MARTINEZ

HASIEL SUÁREZ MARTÍNEZ

