Béisbol: revelan nómina de Cocodrilos de Matanzas a Serie 64

Yurisbel Gracial, Yoanny Yera, Ariel Martínez y Andrys Pérez, miembros del equipo Cuba al último Clásico Mundial, lideran la nómina de Cocodrilos de Matanzas de cara a la LXIV Serie Nacional de Béisbol (SNB), revelaron hoy autoridades de Deportes en la occidental provincia.
Sobresalen en el listado de 40 jugadores, divulgado por páginas institucionales en la red social Facebook, otros atletas de amplio recorrido en el pasatiempo nacional como Noelvys Entenza, Armando Dueñas, Yamichel Pérez, Aníbal Medina, Yariel Duque, Eduardo Blanco y José A. Noroña, este último erigido como jugador más valioso (MVP) de la campaña precedente.
Además, llaman la atención nóveles figuras con destacada trayectoria en categorías de aprendizaje, entre ellos Shaiel Cruz, Silvio B. Iturralde, Yosney García, Rey Charles Chacón, Dayán Ibáñez, Brayan Peña y Hangelo Videt, quienes llegan después de mostrar credenciales en el más reciente torneo para menores de 23 años.
El comunicado aclara también que, en el caso de Yadil Mujica y Jean Earwin Walters, que residen en el extranjero, su incorporación dependerá de la rapidez con que finalicen sus compromisos extrafronteras.
Recientemente, Armando Ferrer, manager del conjunto por sexto año al hilo, declaró que el propósito del plantel radica en pugnar por la inclusión en los play off, en la venidera Liga Élite y discutir la corona, esquiva para Matanzas desde la Serie 59, finalizada en 2020.
Aquí el listado de peloteros:
RECEPTORES
ARIEL MARTÍNEZ MARRERO
ANDRYS PÉREZ GARCÍA
YOANDRY JIMÉNEZ REYES
GEORGE ANTHONY PONCE FERNÁNDEZ
JUGADORES DE CUADRO
YURISBEL GRACIAL GARCÍA
YARIEL DUQUE SALGADO
ANÍBAL MEDINA PÉREZ
ADRIÁN JESÚS PÉREZ GARCÍA
LUIS A. SÁNCHEZ RODRIGUEZ
JUAN MIGUEL MARTÍNEZ MESA
REY CHARLES CHACÓN LÓPEZ
JUAN ELIÁN MANRIQUE GÓMEZ
EDUARDO PARREIRA BETANCOURT
DAYAN ERNESTO IBAÑEZ GARCÍA
JARDINEROS
EDUARDO BLANCO DÍAZ
JOSE AMAURY NOROÑA GRANDA
JOSÉ DE JESÚS PREN ABREU
ESTEBAN TERRY SANZ
BRAYAN PEÑA DIHAGO
PAVEL ALEXANDER GÓMEZ HERNÁNDEZ
HANYELO VIDET MEDINA
DARIEL DANIEL ROJO TORNET
LANZADORES
YOENNIS YERA MONTALVO
RENNER RIVERO ESTRADA
NOELVIS ENTENZA GONZÁLES
ARMANDO ABDIEL DUEÑAS MORE
HAYKEL PARRA LIMONTA
DENIS QUESADA DÍAZ
YAMICHEL PÉREZ HERNÁNDEZ
PEDRO MESA MUÑIZ
SHAIEL CRUZ DE ARMAS
LUIS MANUEL HERNÁNDEZ RONDÓN
ROILAN AVEROHFF PIÑERA
YOSNEY GARCÍA REYES
RUBEN ALEJANDRO MENE SABATER
JAN CARLOS LORENZO BATISTA
LAZARO ZULUETA FERNÁNDEZ
SILVIO BRUNO ITURRALDE HERRERAGIAN
MOISES PALACIO MARTINEZ
HASIEL SUÁREZ MARTÍNEZ