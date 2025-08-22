De Cuba

Un septiembre de definiciones en la 64 Serie Nacional

Con otra tónica enfrentará Matanzas la Serie Nacional número 64 que ya toca las puertas para dar la voz de play ball, y es que con mayor tiempo para entrenar y con importantes incorporaciones en los inicios, septiembre será un mes decisivo para los Cocodrilos.

Nombres como Yoannis Yera, Yurisbel Gracial, José Amaury Noroña y Armando Dueñas serán claves para el empuje inicial de un equipo plagado de figuras noveles y otros que aunque llevan a cuesta varias Series su participación ha sido escueta.

En el staff de pitcheo resalta Armando Dueñas, poseedor de una velocidad impresionante que se ha pulido allende los mares y es hoy una de las principales figuras en el bullpen de los rojos.

«Las figuras jóvenes han dado un salto de calidad enorme y esperamos tenerlos activos para el reto que se avecina.

«Como tuve una buena campaña en Venezuela, otros equipos de la Liga Invernal se interesaron y finalmente quedé con los Leones de Caracas y estaré con Matanzas todo el mes de Septiembre y parte de la primera semana de octubre».

Aprovechar a estos hombres al máximo será la estrategia del cuerpo de dirección yumurino para sacar ventaja de un listado de lujo.

Esperemos entonces que sean acompañados por una ofensiva certera y una defensa eficiente, el departamento de juego que mayormente decide partidos tensos en un terreno de pelota. (Foto: Yadrián Rivero)

