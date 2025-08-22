Un septiembre de definiciones en la 64 Serie Nacional

Con otra tónica enfrentará Matanzas la Serie Nacional número 64 que ya toca las puertas para dar la voz de play ball, y es que con mayor tiempo para entrenar y con importantes incorporaciones en los inicios, septiembre será un mes decisivo para los Cocodrilos.

Nombres como Yoannis Yera, Yurisbel Gracial, José Amaury Noroña y Armando Dueñas serán claves para el empuje inicial de un equipo plagado de figuras noveles y otros que aunque llevan a cuesta varias Series su participación ha sido escueta.

En el staff de pitcheo resalta Armando Dueñas, poseedor de una velocidad impresionante que se ha pulido allende los mares y es hoy una de las principales figuras en el bullpen de los rojos.

«Las figuras jóvenes han dado un salto de calidad enorme y esperamos tenerlos activos para el reto que se avecina.

«Como tuve una buena campaña en Venezuela, otros equipos de la Liga Invernal se interesaron y finalmente quedé con los Leones de Caracas y estaré con Matanzas todo el mes de Septiembre y parte de la primera semana de octubre».

Aprovechar a estos hombres al máximo será la estrategia del cuerpo de dirección yumurino para sacar ventaja de un listado de lujo.

Esperemos entonces que sean acompañados por una ofensiva certera y una defensa eficiente, el departamento de juego que mayormente decide partidos tensos en un terreno de pelota. (Foto: Yadrián Rivero)

Lea también