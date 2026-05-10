Cocodrilos: ¿Dónde las toman? ¿Las dan?

Luego de un inicio de Liga Élite espectacular, a golpe de cuatro victorias consecutivas frente a Mayabeque, tres de ellas por remontadas, poco imaginarían que los Cocodrilos de Matanzas estarían a punto de recibir el mismo tratamiento que aplicaron a los Huracanes por parte de los Cachorros de Holguín.

Y es que el presente de los campeones nacionales en el campeonato no luce para nada alentador, luego de tres derrotas frente a los sabuesos.

La subserie ante el seleccionado oriental comenzó con varias notas, más negativas que positivas para el plantel que dirige el estratega Eduardo Cárdenas.

Tras apenas dos semanas de competencia, los occidentales sufrieron sus primeras bajas del torneo, al trascender la salida del conjunto por motivos de fuerza mayor de los serpentineros espirituanos Carlos Michel Benavides y Yanielski Duardo.

Unido a esto, llegó la lesión de la bujía inspiradora del equipo y el líder ofensivo del torneo veraniego, Hanyelo Videt, quien vivía un inicio de competencia extraordinario.

Los problemas fundamentales de los reptiles en los primeros compases del enfrentamiento frente al elenco revelación de la pasada Serie Nacional 64 radicaron en la baja producción ofensiva, tanto con corredores en circulación como sin ellos, y un pitcheo poco efectivo e incapaz de mostrar dominio ante la batería holguinera.

El renglón más bajo en torno al área monticular resulta el pitcheo abridor, que ha soportado un castigo constante de los bateadores rivales.

Aunque han corrido con mejor suerte, ni relevistas ni cerradores han escapado del castigo que ha incluido varios batazos de vuelta completa y otro gran cúmulo de extrabases.

En el área de la defensa se han cometido varios errores que no van a la hoja de anotación como tal, pero que a la postre han terminado costando carreras.

Aunque todos conocemos la calidad de Yulieki Remón y su versatilidad para desplazarse por el cuadro, al refuerzo oriundo de la provincia de Granma no se le ha visto cómodo jugando la antesala; muestra de ello radica en varios lances que se quedan cortos a la hora de realizar el tiro y jugadas defensivas en las que se muestra incómodo.

Si bien es cierto que el muchacho está tapando un hueco como se dice en el argot beisbolero el cuerpo técnico debería pensar en moverlo de posición a una dónde pueda lucir mejor y aportar más.

Para colmo y de males y por si todo lo anterior no fuera suficiente el parador en corto Juan Miguel Martínez también debió salir de la alineación por molestias físicas lo que continúa sumando nombres a la enfermería yumurina.

Ojalá y las lluvias de mayo surtan efecto sobre la grama del coloso Victoria de Girón, porque la dureza que se percibe sobre el terreno está complicando en demasía la labor de los fildeadores.

Los saurios, luego de terminar el cuarto compromiso ante los cachorros emprenderán carretera para rivalizar con los Cazadores de Artemisa y posteriormente regresar al pantano como anfitriones de los Leñadores de las Tunas, dos compromisos complejos que puede repercutir en la lucha por incluirse en la clasificación.

Antes de viajar al parque 26 de Julio para jugar ante los discípulos de Yulieki González, la dirección yumurina deberá anunciar quienes serán las dos piezas que sustituyan a los espirituanos como refuerzos, en aras de completar la rotación de abridores y darle un poco de oxígeno ante la acumulación de trabajo.

Tanto en el deporte como en la vida se debe ir con dos sacos, el de ganar y el de perder y aunque aún resta buen trecho para concluir el torneo veremos si los nuestros donde las dan las toman.