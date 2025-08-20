Unión Eléctrica pronostica afectación de 1790 MW en la máxima demanda de hoy

El servicio eléctrico se afectó durante las 24 horas del día anterior y se mantuvo afectado toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1857 megawatts a las 21:00 horas, momento que no coincidió con la hora de máxima demanda.

La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2408 megawatts-hora. La máxima potencia entregada por esta fuente de generación fue de 495 megawatts en el horario del mediodía.

A las 06:00 horas, la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional fue de 1980 megawatts para una demanda de 3340 megawatts. Esto generó una afectación por déficit de capacidad de 1374 megawatts. Para el horario del mediodía se estima una afectación de 1280 megawatts.

Entre las principales incidencias se reportan averías en la Unidad 5 de la CTE Nuevitas, la Unidad 3 de la CTE Renté y la Unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la Unidad 5 de la CTE Renté. Existen 396 megawatts fuera de servicio por limitaciones térmicas.

Por problemas de falta de combustible, se encuentran fuera de servicio 58 centrales de generación distribuida, con una capacidad total de 416 megawatts.

Para el horario pico se estima la entrada de 100 megawatts en motores de generación distribuida que están fuera por combustible. Con este pronóstico, la disponibilidad estimada es de 2080 megawatts para una demanda máxima de 3800 megawatts. Esto representa un déficit de 1720 megawatts. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1790 megawatts en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)