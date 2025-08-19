UNE pronostica 1820 MW de afectación

La Unión Eléctrica (UNE) informa que en el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1766 MW a las 20:10 horas.

La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2551 MWh, con 495 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1900 MW y la demanda 3290 MW, con 1396 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1600 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 3 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 5 de la CTE Renté.

Limitaciones térmicas: 331 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 61 centrales de generación distribuida con 438 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y la entrada de la unidad 5 de la CTE Mariel con 50 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2050 MW y una demanda máxima de 3800 MW, para un déficit de 1750 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1820 MW en este horario.

