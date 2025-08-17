De Matanzas

Gobierno de Matanzas restablece telecomunicaciones en Juan Gualberto Gómez con nuevo grupo electrógeno

Periódico Girón 17 de agosto de 2025 0 comment
La Coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, Anisley Fuentes Crespo, anunció sobre la instalación de un grupo electrógeno de 12 Kva en el Consejo Popular Juan Gualberto Gómez, en Unión de Reyes, el cual asegurará servicios de telefonía fija, WIFI y datos móviles con paradas técnicas de dos horas para mantenimiento.

En respuesta a planteamientos de la población, equipos técnicos desplazados en el Consejo Popular evitan de esta manera que se produzcan fallos críticos y prolongan su vida útil, lo que garantizará la continuidad de tres servicios esenciales: la telefonía fija, esencial en comunicaciones de emergencia; los servicios de WIFI público y la conectividad mediante datos móviles.

La solución técnica se complementa con un llamado a la «estrecha unión entre organismos y pueblo afectado», promoviendo la vigilancia colectiva para proteger los equipos y reportar irregularidades.

