¿Quién levantará el título de LaLiga?

La temporada 2025-2026 de LaLiga promete ser vibrante tras los movimientos en el mercado de fichajes y el rendimiento mostrado por los equipos el año pasado.

El FC Barcelona, campeón en 2024-2025, sigue apostando por su cantera, que le ha dado grandes figuras y mantiene su estilo característico. Pese a la crisis económica, el club incorporó al portero Joan García y al delantero Marcus Rashford, este último cedido con opción de compra en el verano de 2026.

Los dirigidos por Hansi Flick buscarán revalidar el título con su juego dinámico y un ataque potente, corrigiendo los detalles que les dejaron fuera de la final de la Champions en Múnich.

Por su parte, el Real Madrid, subcampeón la pasada campaña, confió su banquillo a Xabi Alonso, que llega con la misión de cambiar la imagen del equipo. En fichajes, los blancos sumaron talento joven como Franco Mastantuono y Dean Huijsen, además del experimentado Trent Alexander-Arnold. La mezcla de juventud y experiencia podría ser clave para recuperar el título liguero.

El Atlético de Madrid, siempre en la pelea, reforzó su defensa y mediocampo con nombres como Álex Baena y David Hancko. Con Diego Simeone al mando, el conjunto rojiblanco sigue siendo un rival incómodo para cualquiera.

Otros clubes como el Sevilla, el Athletic Club y el Betis también han hecho incorporaciones que podrían dar la sorpresa.

Aunque el Barcelona parte como favorito, el nivel de los fichajes y la igualdad mostrada en la última temporada anticipan una lucha muy cerrada. Cada partido será decisivo en la carrera por la gloria. ( Por: Maxdiel Fernández/ Imagen generada con IA)

Lea también