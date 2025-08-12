Unión Eléctrica pronostica 1365 MW de afectación

La Unión Eléctrica (UNE) informa que en el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1567 MW a las 20:40 horas, superior a lo planificado, debido a que la demanda fue mayor a lo pronosticado.

La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2481 MWh, con 518 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1990 MW la demanda 2795 MW con 835 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Nuevitas y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 5 de la CTE Renté.

Limitaciones térmicas: 399 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 69 centrales de generación distribuida con 469 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la recuperación de 120 MW en motores de la generación distribuida que están fuera por combustible y la entrada de 7 Motores de la KPS56 en Melones con 45 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2155 MW y una demanda máxima de 3450 MW, para un déficit de 1295 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1365 MW en este horario.

