Jubilados de Matanzas recibirán aumento de pensiones a partir del pago de septiembre

Un significativo respaldo económico llegará a los jubilados matanceros. A partir del próximo 20 de agosto, con el pago correspondiente al mes de septiembre, 99 119 pensionados de la provincia –el 91% del total– verán incrementados sus ingresos mensuales, fruto de la implementación de las medidas de aumento aprobadas por el Estado cubano.

Como un paso esencial en el compromiso del Gobierno y el Partido con el bienestar de quienes dedicaron su vida laboral al desarrollo de la nación más del 33% de los pensionados beneficiados verán duplicados sus ingresos actuales, mientras que otro grupo importante mejorarán sus ingresos, con incrementos que podrán alcanzar hasta 4 000 pesos mensuales.

Esta inversión del erario provincial está concebida en un presupuesto extra mensual de poco más de 133 millones 935 mil pesos para garantizar este aumento.

Las autoridades locales han enfatizado el trabajo realizado para garantizar un proceso fluido. «Se ha dispuesto el efectivo necesario para abonar al 100% de los jubilados de la provincia, sin contratiempos», aseguró Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del Partido.

Además, para atender cualquier inquietud, se ha designado un funcionario especializado en cada centro de pago (bancos y oficinas de correos) durante los días de cobro, dedicado exclusivamente a aclarar dudas de los pensionados sobre el cálculo y monto de su nuevo beneficio.

Este incremento, más que una cifra, representa un reconocimiento tangible al esfuerzo de generaciones que contribuyeron a forjar el presente de Matanzas y de Cuba. Es un primer paso fundamental que refleja la voluntad política y el compromiso inquebrantable del Estado cubano con la dignidad y una mejor calidad de vida de nuestros adultos mayores.

