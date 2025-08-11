Unión Eléctrica prevé afectación de 1350 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1248 MW a las 20:20 horas.

La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2368 MWh, con 481 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 2000 MW, la demanda de 2558 MW con 596 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 750 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 5 de la CTE Renté.

Limitaciones térmicas: 490 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 72 centrales de generación distribuida con 578 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la recuperación de 170 MW en motores de la generación distribuida que están fuera por combustible.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2170 MW y una demanda máxima de 3450 MW, para un déficit de 1280 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1350 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

