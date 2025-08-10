Cruz Roja y Embajada de Suiza inauguran exposición en Matanzas

En saludo al 75 aniversario de los Convenios de Ginebra, pilar indiscutible del derecho internacional humanitario, los centenarios pasillos del Museo de las Personas Esclavizadas en el Castillo de San Severino, Monumento Nacional, acogieron en Matanzas la inauguración de la exposición itinerante «Diálogos sobre la Humanidad».

Con la presencia del Dr. Carlos Ricardo Pérez Díaz, Secretario General de la Cruz Roja cubana, y Wendelin Federer, Jefe de Misión Adjunto y Responsable de Cooperación de la Embajada de Suiza en Cuba, llegó a la ciudad de los puentes este espacio para la reflexión sobre los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia y su importancia hoy día.

La muestra, adaptada al Museo gracias a la curaduría del especialista del Consejo de las Artes Visuales yumurino Daisvel Pérez Álvarez, encaja semánticamente con la razón de ser actual de un inmueble utilizado en siglos anteriores como prisión: recordar los horrores del pasado con el fin de no repetirlos.

En este sentido, el Dr. Pérez Díaz, quien trabajara en Matanzas durante el pico pandémico junto a la Dra. Taymí Martínez Naranjo, miembro del Consejo de Estado y directora del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez (HFP), presente también en la actividad, insistió en el prevalecimiento de los valores humanos, aún en tiempos tan convulsos.

«Hoy nos pronunciamos desde nuestro principio de neutralidad, pero la neutralidad tiene que servir también para defender la esencia del ser humano y por eso no podemos dejar de mencionar en esta exposición aquellos conflictos armados donde se están violando los Convenios de Ginebra, sobre todo el genocidio del pueblo palestino», afirmó el máximo líder de la Cruz Roja cubana.

El diplomático de la nación europea, por su parte, se interesó por la labor de la organización no gubernamental mediCuba Suiza en el HFP, y lanzó un llamado a «anclar el derecho internacional humanitario en el aquí y el ahora; en las mentes y corazones de las personas de hoy, si quiere seguir existiendo en el futuro».

La inauguración contó con presentaciones de proyectos socioculturales de las comunidades locales, entre ellos Maravillas de la Infancia, Premio Nacional de Cultura Comunitaria, próximo a cumplir 24 años de fundado.

«Diálogos sobre la Humanidad» abre sus puertas al público matancero en su tránsito por distintas provincias del país; al interior de unos muros cuya historia deja al mundo un mensaje claro: el horror deshumaniza y combatirlo se torna hoy más urgente que nunca.