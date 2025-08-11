Eddy «llegó a disfrutar» y ganó en cruce de la Bahía de Matanzas

Vine para divertirme, por vez primera nado este trayecto de 2.5 kilómetros aquí y me pareció increíble, manifestó Eddy Santiesteban Torres, triatleta cubano, luego de imponerse en el tradicional cruce de la Bahía de esta ciudad, un evento que saluda el aniversario 99 del nacimiento de Fidel Castro, Líder Histórico de la Revolución Cubana.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias el oriundo de la provincia de La Habana aseveró que se sintió cómodo en el trayecto desde la antigua Capitanía del Puerto hasta la Playa El Tenis, aunque debió manejar por tramos las variaciones de temperatura y la profundidad del agua.

Fue bonito el recibimiento en la meta, veo que existe en el área una afición muy leal al deporte y especialmente a la natación y reconforta mucho el hecho de arribar al final del recorrido entre vítores y palabras de aliento, significó el deportista que suele competir en la categoría máster aunque ahora intenta un nuevo regreso al nivel élite.

No me importa el tiempo, solo me enfoqué en terminar bien la prueba y principalmente disfrutarla, sentenció quien aspira a volver muy pronto a los entrenamientos de triatlón y pujar luego por un boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, pactados para el mes de octubre en Santo Domingo, República Dominicana.

Eva María Martínez, primera mujer en completar el trayecto, apuntó que se centró en completar la distancia de costa a costa en el menor tiempo posible para aportar a su club Marlins, «desde enero me preparé físicamente y en septiembre voy a intervenir en el Gran Retto de Varadero», acuñó.

En el Cruce de la Bahía de Matanzas, uno de los más emblemáticos del calendario deportivo nacional de la especialidad, intervinieron más de un centenar de competidores de clubes nacionales como Náutico Varadero, Cocodrilos del Tenis, Marlins, Wasabanga, Juventud Acumulada, Cuba Trail Team, Speed Apnea, A.C. Máster y la Liga Nacional de Natación de Etecsa.

El evento, que acoge categorías desde los 12 hasta los 70 años, constituye una verdadera fiesta multigeneracional que combina la práctica de sana actividad física con el pleno disfrute de uno de los más bellos tramos de mar en la Bahía de esta urbe tricentenaria. (Por: John Vila Acosta/Foto del autor)

