El paratiro cubano en podio internacional

La multimedallista panamericana de Cuba Yenigladys Suárez sumó otro título a su palmarés en la jornada número dos del Abierto de Paratiro Deportivo, Gran Premio Club Internacional de Arequipa, en Perú.

Suárez consiguió el cetro en la modalidad de pistola mixta a 50 metros, categoría sh1, con puntaje total de 202.5. El yumurino Alexander Reyna acompañó a su coterránea en el podio, al lograr la presea de plata con 201.5 unidades, según el reporte de Jit. La de bronce la obtuvo el panameño Arístides Guevara, que sumó 173.8.

Los cubanos acumularon dos cetros e igual número de metales plateados, pues también encabezaron el podio en la modalidad de pistola mixta a 25 metros, con Reyna en la cima y Suárez como sublíder.

En el rifle de aire a 10 metros combinado sh1 se erigió vencedor el estadounidense Landon Ruggera, seguido por el peruano Jorge Arcela y Toai Nolan, también del equipo de Estados Unidos.

El rifle de aire mixto a 10 metros sh2 lo dominó Bruno Stov, de Brasil. Los estadounidenses Benjamin Hays y Jadon Nafziger se quedaron con las preseas de plata y de bronce, en ese orden.

