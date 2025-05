Matanzas sigue luchando por clasificar en Torneo Apertura de Fútbol

En una polémica decisión del árbitro principal; el Once del conjunto de Cienfuegos derrotó a Matanzas; un gol por cero, jugándose en el terreno de los primeros, correspondientes al grupo B de esta zona Occidental, la pasada semana.

En este partido, cuando parecía que había una decisión de puntos para los dos equipos y faltando solamente unos segundos para finalizar el encuentro, se produjo una jugada frente a la portería yumurina, la cual el árbitro decretó penalty a favor de los locales.

El director técnico de los nuestros, Louvier Ramos, intentó protestar la jugada pero se mantuvo la decisión.

«Estoy totalmente decepcionado por el trabajo realizado hoy por parte de los árbitros en un partido más que crucial, pues se deciden los lugares para la clasificación de la siguiente etapa.

«No comprendo por qué todos los árbitros de este partido procedían de Villa Clara, incluyendo al principal. Eso, desde mi punto de vista, nos perjudicó muchísimo, porque cada vez que hacíamos una jugada nos cantaba falta.

«Perder está en el juego y cualquiera pierde un partido, pero no de la forma en que se produjo. He trabajado con mis muchachos y me he sacrificado, para que en menos de un segundo y por decisión de los árbitros se haya echado todo por la borda.

«Todavía tenemos tiempo de recuperarnos por los partidos que faltan. Poseemos una buena defensa, falta atacar más. La verdad es que hemos perdido muchas oportunidades de anotar gol, por la desesperación de los delanteros en los momentos decisivos y eso nos ha pasado factura».

Para mañana sábado, Matanzas tiene un encuentro de gran importancia, que será contra Villa Clara, a las tres de la tarde, en la Eide Luis Augusto Turcios Lima, en esta ciudad de Matanzas, y se espera que la afición asista para alentar a nuestro conjunto.

Tambien mañana sábado se medirán el líder del grupo, Cienfuegos, contra el sotanero Mayabeque, en terrenos de este último. (Por: Reynol Yll Lavín, colaborador)