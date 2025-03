Calendario Anime Primavera 2025

Después de segundas temporadas como la de Solo Leveling y la de Mashle, recibimos esta temporada de anime de primavera con las expectativas bien altas. De momento tenemos claro las obras que son imperdibles y alguna que otra secuela de títulos importantes.

Todo mientras esperamos que estrenen las adaptaciones de los populares mangas Gachiakuta y Kagurabachi, la secuelas de Kaiju No.8 y Sousou No Frieren, y la última temporada de Boku no Hero Academia.

Lazarus

El peso pesado de la temporada, sin duda alguna, un anime de Shinichiro Watanabe, creador de la popular serie de ciencia ficción Cowboy Bebop.

Lazarus en cuestión está ambientado en 2052 y sigue a un neurocientífico ganador del Premio Nobel que desarrolla un medicamento llamado Hapuna, una cura para todo, pero que tiene el inesperado efecto secundario de causar la muerte tres años después. Esta situación provoca que una fuerza especial de agentes se reúna para enfrentarse al malvado Skinner, que busca utilizar la droga a su favor.

Anne Shirley

La vida no es fácil para Anne Shirley, una huérfana de 11 años con una gran imaginación y mal genio. En un giro del destino, es acogida en la casa de los Cuthbert en Avonlea.

Los ancianos ocupantes, Marilla y Matthew Cuthbert, buscaban a un niño para que les ayudara en el campo, pero se llevan un buen susto cuando se dan cuenta de que Anne es una niña. Adaptación del aclamado clásico de L. M. Montgomery, Akage no Anne, que retrata la crianza de Ana desde los 11 hasta los 17 años y sus encuentros y separaciones con diversas personas. Sólo el tiempo dirá qué decisión importante deberá tomar Ana que cambiará su vida para siempre.

Este anime es una adaptación de un anime antiguo, de los de la época de Marco y Heidi, por lo que vale la pena tenerlo en la lista de pendientes.

My Hero Academia: Vigilantes

Es tanto un spin-off como una precuela del anime My Hero Academia. La trama nos presenta un mundo donde el 80% de la población tiene superpoderes y los «héroes» son elegidos y autorizados a usar sus poderes innatos para servir a la sociedad.

Pero no todos pueden ganar o recibir el título de Héroe, y aquellos que usan sus poderes sin la aprobación de la sociedad, aunque sea para luchar contra el mal, son conocidos por otro nombre: “vigilantes”.

Fire Force Temporada 3

Tercera temporada de la serie de bomberos con poderes de fuego que luchan contra demonios. La sinospsis oficial nos dice lo siguiente: Tokio se encuentra bajo un extraño fenómeno: ¡la gente entra, sin remedio, en combustión espontánea!

Aunque, afortunadamente, hay un equipo a cargo de mantener a raya este particular infierno… ¡La Brigada Antiincendios, que, además ahora cuenta con un nuevo miembro: Shinra, un adolescente de sonrisa perturbadora, poder curioso y cuyo objetivo es convertirse en un héroe!

Wind Breaker Segunda temporada

Segunda temporada de este anime de peleas callejeras, con maleantes de preuniversitario.

El giro de trama está en que los protagonistas no buscan fama ni dinero, sino mantener seguro y en paz el barrio donde se encuentra su escuela. Lo que en vez de dialogar o apoyar a la policía, mantienen la tranquilidad ciudadana a golpes.

From Old Country Bumpkin to Master Swordsman

Beryl Gardinant es un hábil espadachín de una pequeña aldea. Tras la visita de uno de sus antiguos alumnos, Beryl es invitado a ser instructor en la capital.

Con su vida completamente trastornada, Beryl se reúne con algunos de sus antiguos alumnos: caballeros de élite, un mago prodigioso e incluso un aventurero que ha alcanzado el rango más alto posible en el gremio. Pero, ¿por qué todos insisten en recibir nuevamente sus enseñanzas? Desde su punto de vista, está claro que ya no lo necesitan. ¿Podrá Beryl estar a la altura de su nueva posición? ¿Y alguna vez logrará disfrutar de un momento de tranquilidad lejos de sus adoradores estudiantes?

Witch Watch

La serie se centra en Nico Wakatsuki, una bruja adolescente que, tras completar su entrenamiento mágico, se muda a casa con su amigo de la infancia, Morihito Otogi, un ogro con apariencia humana . Debido a la historia ancestral de sus familias, Morihito se convertirá en el familiar de Nico y la protegerá.

Nico también espera que esto les ayude a formar una pareja, ya que él es su amor platónico desde hace mucho tiempo. A medida que avanza la historia, Nico y Morihito se ven obligados a lidiar con los diversos seres sobrenaturales y legendarios que encuentran, mientras intentan resolver todos los problemas impredecibles que la magia de Nico causa en su vida diaria.

Haite Kudasai, Takamine-san

Takane Takamine es la diosa de su instituto. Con unas notas perfectas, una gran capacidad atlética y una belleza sin igual, la presidenta del consejo estudiantil es la niña de los ojos de todos, incluido Koushi Shirota, un estudiante por debajo de la media sin amigos ni perspectivas sociales.

Pero pronto descubrirá el secreto del increíble éxito de Takamine: Cuando se desnuda, puede deshacer cualquiera de sus acciones pasadas, y ahora que Koushi lo sabe deberá servirle como asistente.

Ballpark de Tsukamaete!

Murata es un oficinista que encuentra alivio en su rutina diaria asistiendo a un estadio de béisbol cercano a su trabajo.

Allí conoce a Ruriko, una vendedora de cerveza que le convierte en su primer cliente habitual, pero, aunque la chica es cariñosa, con Murata se muestra realmente fría. Eso no evita que el oficinista comience a frecuentar los partidos de béisbol con tal de volver a ver a la muchacha.

Shin Samurai-den Yaiba

Yaiba ansía en convertirse en el mejor espadachín de todos los tiempos, y por eso viaja a Tokio para seguir con su entrenamiento.

Allí su rivalidad con Takashi convertirá a su rival en el Dios del Viento, y para detener su maléfico poder Yaiba deberá encontrar y dominar la Espada del Trueno. Otro anime que se actualiza este 2025 y que promete ser uno de los mejores títulosde peleas y poderes de la temporada.

Remasteriazación de Yu-Gi-Oh GX por el aniversario 20 del anime

Medios japoneses anunciaron el estreno de una versión remasterizada de la popular secuela de la saga de duelo de monstruos Yu-Gi-Oh GX en celebración de su aniversario número 20. Probablemente se transmita solo de forma regional, por lo que tardará lo suyo en llegar a latinoamérica.

