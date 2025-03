APARTADO 1433: Cuando el agua se pierde en el camino

“Escribo para comunicar la crítica situación con el abasto de agua potable desde hace varios años porque, aunque existe bombeo, el líquido no llega a los hogares, se pierde en el camino”, refiere Norma de la Caridad Lauzurique Lauzurique, vecina de la Avenida 4, No. 13 A, en el poblado de Cantel, municipio de Cárdenas.

Según la lectora, allí nadie ofrece explicaciones de lo que ocurre y, aunque se ha informado a cuantos corresponde, no existe solución ni alternativa. “Al no tener agua por las redes hidráulicas, nos asignaron a la Tarea Álvaro Reynoso, que mediante pipas trata de ofrecer el servicio. No obstante, existen otras zonas afectadas en el pueblo y, por consiguiente, el volumen de combustible no posibilita satisfacer toda la demanda. Por otro lado, la población desconoce el cronograma de tal asignación y permanece sin agua durante más de 15 días.

“Necesitamos saber quién es el responsable de atender nuestras inquietudes. Demandamos soluciones, porque ya acumulamos más de cinco años de explicaciones, y consideramos que ya son suficientes”.

Al respecto, se pronunciaron Mirtha Sánchez González, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y Frank Padrón Domínguez, intendente del Órgano de Gobierno local, quienes reconocen que se trata de un asunto reiterado por los vecinos del Consejo Popular Cantel-Camarioca.

Argumentan que con sistematicidad se realizan gestiones con entidades diversas para enviar pipas de agua a la comunidad, cronograma incumplido por la escasez de combustible para los vehículos. Tras el recorrido por la zona, detectaron la existencia de conexiones ilegales, las cuales fueron eliminadas de inmediato. Aseveran que el planteamiento se incluirá en el plan de inversiones de Hidrología, pero ¿cuándo?

Finalmente, expresan que Norma quedó conforme con la respuesta, evidenciado en documento anexo. Recordamos que la crisis energética actual no justifica el prolongado tiempo que los lugareños carecen del vital recurso.

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE CIGARROS

El pasado 28 de febrero Girón declaró que los consumidores mayores de 18 años recibirían cuatro cajetillas de cigarros, pero en realidad en las bodegas se vendieron solo dos.

Hoy aclaramos la preocupación de varios lectores, entre ellos Rodolfo Varela Sarduy, vecino de Compostela, No. 8112 (interior), entre Milanés y Gumá, en esta ciudad.

De acuerdo con la información de directivos de la Dirección Estatal de Comercio, la referida distribución correspondió al mes de enero. Aún no ha iniciado la de febrero. Ello se corroboró con los funcionarios de Venta de Mercancías, del Grupo Empresarial de Comercio.

Lea también