Diferentes tipos de drogas que te guían en el infernal paso al Nirvana. Foto: tomada de Gaceta UDG

“Mejor no empezar”, así sentenciaba a cada rato en televisión un anuncio que, durante mi infancia, se colaba entre programas para hacernos por siempre ajenos a las adicciones. Objetivo parcialmente cumplido. Por triste que resulte, el mundo no cambia por una voz en off superpuesta a imágenes de botellas, cigarros o pastillitas sospechosas.

A estas últimas, y a sus derivados en forma de polvos o humillos embriagantes, me referiré en los siguientes párrafos. Compleja misión. No sé si sea el más indicado para escribir acerca de lo que, por fortuna, desconozco. Como perjudicial es para otros saber muy bien de lo que ya estoy escribiendo.

Personas de mi entorno las han probado. Es posible que yo mismo, en ciertas etapas de la vida, también lo hubiese hecho. ¿Para qué vamos a mentir? Un mínimo embullo, un quedar bien delante de alguien, un formar parte del grupo sin aguar la fiesta… Cualquier incentivo impulsa a un joven a tomarlas.

Sin embargo, no cualquier mecanismo lo aleja a uno de ellas. No cualquiera tiene el poder de convencimiento para ayudarte en el peor momento. Por eso, para mi alivio, podré conocer bien a unos pocos entre los muchos que han dado ese salto al vacío, pero sobre todo tengo la suerte inmensa de que tocasen tierra pronto, de no haber vivido de cerca las consecuencias que deparan las drogas.

Las infames drogas. Las innombrables, las que no perdonan… Las calificadas de mil formas por abuelas, madres, padres y prudenciales amigos en estado de alarma, más que nada porque nos quieren. Sí, es posible que de reiterar la obvia necesidad de cuidarnos nos muevan a la rebeldía, que nos fastidie tanto remilgo ante las realidades del mundo —y de las fiestas y rinconcitos oscuros del mundo—, pero…

Hay sustancias que pertenecen al intocable apartado de “cosas con las que no se juega”. Aun así, jugamos, nos atrevemos, como con el primer cigarrito en los labios, el primer trago, el primer sexo sin precaución.

Si a los Beatles les funcionó, ¿por qué a mí no? Si hasta a los famosos les funciona, ¿por qué a mí no? Por algo las tomarán, así que… hagamos un “¡Nirvana now!”. Es más, tacha “Nirvana” y pon “Apocalypse”, como en los mejores años de la contracultura, porque en breve sentirás tus venas empezando a estallar y tu vista se nublará como envuelta en gas lacrimógeno.

Los no iniciados apenas sabemos decir marihuana, cocaína, heroína, morfina… y hasta cafeína, en alarde máximo de conocimiento sobre todo lo que clasifica como droga. Hasta que escuchas de algo novedoso que llaman “Químico”, que circula en escuelas de tu provincia, de tu ciudad, y que te aterra descubrir que no sea tan novedoso y lleve tiempo afectando neuronas inmaduras por ahí.

Hasta que escuchas del famoso “Crack”, o de mezclas entre productos sintéticos que parecen propias de una alucinación. Hasta que escuchas de variaciones cada vez más anonadantes sobre lo mismo: el vicio de lo interminable, del estado de enajenación que alcanzas en tu mente mientras tu cuerpo se deteriora… y también tu mente, aunque, a priori, te sientas danzando en el cielo con Lucy y sus diamantes.

Y como es lógico, como es a veces inevitable en ciertos contextos, como los más jóvenes se influyen tanto y en ocasiones mal entre sí, no quisiera proferir un sermón hacia ellos. En todo caso, sí mi alarma, sí mi consternación ante un consumo que en mi época era menos habitual, y sí mi apoyo a los responsables de que esto no ocurra, de que las drogas no invadan una Secundaria o un Pre con la facilidad de un vendedor al otro lado de la reja en ese minuto furtivo del receso. Este tema merece, desde luego, investigaciones de rigor que contribuyan a ilustrar el fenómeno, de cara al bien público.

Para quienes no hay sermón definitivo es para los que de ellos se ocupan, y deben partir de sus conciencias. Para esos abuelos, madres, padres y prudenciales amigos que ojalá nunca se cansen, aunque les reviren los ojos, de repetir a los que quieren: “Mejor no empezar”. O una frase similar. Si el mensaje queda lo bastante claro, tal vez influya para bien al niño.

Quizá al punto de tenerlo, en lugar de consumiendo drogas, alertando o investigando sobre ellas; advirtiendo y protegiendo a la sociedad de los pequeños infiernos que dan paso a ciertos Nirvanas.

Lea también