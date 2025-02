6to Encuentro Danzonero: te regalo una ciudad para que la bailes

Tú entrelazarás tu brazo con el mío y bajaremos desde las Alturas de Simpson hasta el centro histórico. En La Vigía tú pondrás mi mano en mi hombro y yo en tu cadera. Entonces la música romperá. Avanzamos un poco y siento como tus dedos acarician la tela suave de mi camisa y llegamos a Versalles, y giramos y yo oigo un suspiro tuyo cuando colocas tus tacones bajos en Peñas Altas y tú quieres llevarme a mí y romper esquemas y yo te dejo y de pronto siento bajo la goma de mis zapatos de vestir la tierra mojada de Canímar.

La ciudad de Matanzas del 27 al 30 de marzo mientras se desarrolle el 6to Encuentro Internacional Danzonero Miguel Failde in Memoriam será una pista de baile. Se convertirá en un sitio donde los gestos – un roce, el ligero temblor de una mano que se trasmite a un abanico- te dirán lo que callo hace meses. Quizás falten candilejas y las luces no alcancen; pero, incluso así, en la oscuridad quiero sentirte cerca.

Esta edición, según explica Ethiel Faílde, director de la Orquesta Failde y presidente del comité organizador estará dedicada a los 95 años de Omara Portuondo, la novia del feeling, y a los 85 de José Fidel Leonard Viciedo, un señor que creó clubes de danzón por toda Cuba y de tanto y tanto que bailó le dedicaron una canción, «El inquieto Joseíto».

También se le brindará especial atención a la impronta de Antonio María Romeu, antológico director de orquesta cubano. Él será una de las cuatro figuras en la que se centrará la parte teórica del evento, como expresó María Victoria Olivier, musicóloga, quien se encarga de este segmento. Además se abordarán las figuras de Raimundo Valenzuela, Jacobo Rubalcaba y Coralia López.

La profesora Olivier también resaltó que, como siempre, se hablará de los retos del danzón en la contemporaneidad y cómo renovarse, sin perder las esencias, en un tiempo del autotune y los aestetic.

Otra intención que busca el encuentro está en resaltar el rol de la mujer dentro de la comunidad danzonera, no solo como la acompañante del hombre que este guía en el baile, sino como la que dicta la última palabra, la que con una mirada puede incendiar un mundo y con un beso darle sentido a lo que no lo tiene: poder, sensibilidad y mesura.

A causa de esto se hace hincapié en la figura de Omara, Coralia López y entre las agrupaciones invitadas se halla la Danzonera Isora Club, procedente de México, y compuesta solo por mujeres. Ethiel adelantó que el premio especial del evento también se le entregará a una de ellas.

Ocho bandas servirán para que la música se expanda por toda la ciudad, como si fuera los bronces de un trompetín, la caja sonora de un violín. Entre ellas se encuentran la Charanga de Oro, la Orquesta Aragón que inagurará las actividades el jueves 27 en el Parque de la Libertad, y la Camerata Romeu lo cerrará el 30 con un recital en la Sala White.

Como resulta habitual, se desarrollarán las competencias de baile donde intervendrán danzadores de todo el país, tanto de niños como de adultos. En La Habana se seleccionará a los participantes para este último en el Pabellón Cuba el 2 de marzo y el 9 en Matanzas con una presentacion de la Orquesta Failde en los portales del gobierno provincial.

Y me susurras que no quieres detenerte, que la noche es joven, y yo te digo que no lo haremos, quizás mi salvación esté ahí, entre sus brazos, para no caer en la monotonía de los miércoles, del plomo de los viernes, del déficit de los sábados. La Orquesta rompe a tocar de nuevo. Uno. Dos. Tres. Y cuando damos el primer paso ya andamos por La Marina. Mientras dure el Encuentro Danzonero la ciudad será tuya y mía para que la bailemos.

