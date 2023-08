En Audio: «Yo canto lo que siento»

Desde que estudio periodismo todos mis conocidos me preguntan jocosamente cuándo les haré una entrevista y a veces ni se cómo responder. Yeinel Bravo Hechavarría, conocido artísticamente como El Prieto YB, es uno de ellos. Algunos de sus temas más conocidos son «Sonría», «Futboleando», «Toma» y «Refranes», estos últimos con más de 9000 vistas en Youtube.

Lo habíamos hablado muchas veces, pero no lográbamos ponernos de acuerdo para vernos hasta que, en una visita a Cárdenas, pasé por su casa y nos pusimos a conversar y jugar NBA 2K23, su juego favorito.

¿Cómo es que comienzas a interesarte en la música?

– Eh, no me digas que me vas a entrevistar ahora.

No te preocupes, relájate, contéstame eso nada más.

-Bueno, desde bien chiquito mi mamá siempre ponía «Nocturno» y llegó el momento que me sabía bastantes canciones del programa y hasta imitaba la presentación de Marlon Alarcón Santana (risas); y ahí empezó mi «fiebre» de querer ser cantante.

Y tu nombre artístico «El Prieto», ¿es un apodo o un nombrete?

– Compadre la historia sobre eso es bien graciosa. Hubo un momento en la escuela que en mi aula era el único negro y un amigo me comenzó a decir Prieto esto, Prieto aquello y desde ese momento me comenzaron a decir El Prieto. Entonces a la hora de escoger un nombre artístico decidí quedarme con el apodo que ya tenía y le agregué mis iniciales YB.

Te graduaste de Cultura Física, pero ¿por qué mantienes tu carrera artística?

– Bueno, pienso que cuando algo te apasiona y tienes proyectado a donde llegar, hay que luchar por ello. Al contrario de lo que muchos dicen, el tiempo sí se hace, y más cuando tienes alguna meta, por eso a veces hay que andar en el «corre corre”.

¿Qué experiencias te han aportado los festivales como » Potaje Urbano”?

-Uf, muchísimas porque son un espacio para mostrar el trabajo que uno hace. En ellos se reúnen muchos artistas con talento que casi son invisibles comparados con los establecidos. Además no solo hay raperos, también van raperas, bailarines, grafiteros y aficionados para celebrar la cultura, no solo se va rapear.

En México y Argentina la celebración de eventos relacionados con el hip-hop, el rap y el freestyle causan furor, ¿crees que en el país se le da una correcta visibilidad a los que realizan aquí?

-Mira, el freestyle ahora mismo está pegando duro y en Cuba hay muy buenos exponentes, pero la mayoría de las competencias son gestionadas por los propios participantes. Ojalá y mejorara la visibilidad de esos eventos porque talento hay, pero muchos se quitan al no ver futuro en lo que les gustaría hacer.

*Después de jugar un partido entre Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lakers, le pregunto si tiene algún género favorito

-Me gusta mucho el reggae, pero ´asere´, en el rap me siento más cómodo porque tiene menos reglas; no tienes que preocuparte por la duración de la canción ni el tema que aborde, en él yo canto lo que siento.

Vea aquí la entrevista completa

(Por: Julio)