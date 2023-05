China enviará a un civil al espacio por primera vez

China anunció el lanzamiento de la nueva misión Shenzhou-16 hacia la estación espacial Tiangong, la primera en su historia que incluirá a un civil y que coincidirá con los tres colegas presentes en dicha instalación.

Lin Xiqiang, vicedirector de la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados, precisó en conferencia de prensa que la nave partirá este martes 30 de junio desde el centro de Jiuquan, en el noroeste del país, y tras entrar en órbita se acoplará automáticamente con el módulo central de dicha instalación.

Los tres astronautas, Jing Haipeng, Zhu Yangzhu y Gui Haichao permanecerán en el espacio durante los próximos cinco meses y entre sus tareas se incluyen monitorear los procesos de acoplamientos y evacuación en la estación espacial que está en plena fase de aplicación y desarrollo.

The #Shenzhou16 crewed spaceship will be launched at 9:31 a.m. Tuesday (Beijing Time) from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest #China, said Lin Xiqiang, deputy director of the CMSA. https://t.co/4c1mqdg4XM pic.twitter.com/80CH8P4awU — Voice of the People (@VoiceofPD) May 29, 2023

Chinese taikonauts Jing Haipeng, Zhu Yangzhu and Gui Haichao will carry out the #Shenzhou16 spaceflight mission, and Jing will be the commander, the China Manned Space Agency announced at a press conference on Monday.#China #space

Read full: https://t.co/UZNcFyhCHr pic.twitter.com/PqTERBtgbv — Voice of the People (@VoiceofPD) May 29, 2023

He Pengju, ingeniero del centro de lanzamiento, declaró que se han realizado diversas inspecciones a la nave, su cohete portador Gran Marcha-2F y a todos los sistemas previso al lanzamiento.

El especialista destacó que entre los preparativos se incluye el sellado de instalaciones en la torre de lanzamiento para prevenir que la arena y el agua de lluvia entren en el cohete, en consideración del ambiente en el desierto de Gobi, donde se ubica el centro de lanzamiento.

La estación espacial Tiangong operará en la órbita terrestre baja a una altitud de entre 340 y 450 kilómetros, mientras su vida útil está diseñada para 10 años, aunque expertos creen que podrá durar más de 15 años con mantenimiento y reparaciones adecuadas.

La misión anterior fueron los primeros en comprobar la capacidad de la Tiangong para acoger la rotación de distintos tripulantes, pues en noviembre pasado acogió a los miembros de la Shenzhou-14 y desde mañana harán el traspaso a la Shenzhou-16.

A partir del presente 2023 comenzará a recibir las cargas útiles de proyectos internacionales seleccionados por el país, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior y la Agencia Espacial Europea.

Lin Xiqiang hizo hincapié en que China da la bienvenida a misiones y astronautas extranjeros en su estación espacial y planea también enviar una expedición tripulada a la Luna antes de 2030, con el objetivo de realizar exploraciones científicas, caminatas y probar el uso de distintas tecnologías.

#China plans to realize manned #lunar landing by 2030, announced the China Manned #Space Agency (CMSA) at a press conference Monday.



Lin Xiqiang, deputy director of the CMSA, said that China has recently initiated the lunar landing phase of its manned lunar exploration program. pic.twitter.com/z1gYT6yS8o — Voice of the People (@VoiceofPD) May 29, 2023

(Con información de teleSur)